Intel: ecco come risponde agli attacchi di Trump

Intel si trova al centro di un nuove polemiche. Accuse di conflitti di interesse legati a rapporti passati con aziende cinesi hanno iniziato a circolare con insistenza, generando sospetti e dibattiti. La situazione, già tesa, si è aggravata quando Donald Trump ha preso posizione in maniera diretta, invitando Lip-Bu Tan, amministratore delegato di Intel, a lasciare la carica. Tale dichiarazione ha amplificato le incertezze, spingendo osservatori e investitori ad interrogarsi sul futuro del manager e sul destino della compagnia. Considerando tale scenario, Tan ha scelto di intervenire pubblicamente e senza giri di parole.

Intel: la risposta a Trump dell’amministratore delegato

Tan ha diffuso una lettera rivolta ai dipendenti, resa disponibile anche sul sito ufficiale. Qui ha affrontato le accuse punto per punto, bollando come disinformazione buona parte degli articoli diffusi online, citando esplicitamente i suoi legami professionali pregressi con Walden International e Cadence Design Systems. Anche senza dichiarare apertamente la cessazione di tali rapporti, notizia che era già circolata, ha ribadito che la sua carriera si fonda sulla fiducia e sul rispetto degli impegni. Ha, inoltre, fatto sapere che Intel è in contatto con l’amministrazione Trump per chiarire ogni malinteso e correggere quella che considera una narrazione distorta.

Nella stessa comunicazione, Tan ha voluto anche smentire le voci che lo descrivevano in rotta di collisione con il consiglio di amministrazione. Secondo il CEO, si tratta di semplici speculazioni prive di riscontri, e il board è invece unito e compatto nel sostenere il percorso di trasformazione intrapreso dall’azienda. L’intervento di Tan non si limita solo a difendere la propria figura. Quanto dichiarato, infatti, mira anche a rafforzare la fiducia di investitori, partner e dipendenti. Il tutto mostrando che Intel è in grado di mantenere la rotta anche in mezzo alle turbolenze. Ora non resta che attendere e scoprire se tale dichiarazione riuscirà ad appianare le recenti tensioni.