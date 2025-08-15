Truffa di Ferragosto, una donna vi scrive ma è un inganno che vi svuota il conto

Un messaggio, il nome di una donna e tante cose belle scritte: agisce così la nuova truffa che purtroppo in queste ore è stata in grado di circuire tantissime persone. In basso trovate il testo completo proprio per capire il modus operandi dei malviventi del web.

Truffa in corso con un messaggio molto credibile, attenzione: è un inganno che vi svuota i conti

Il messaggio è scritto qui in basso e serve per fargli capire come agiscono i truffatori con questa nuova truffa:

“Ciao tesoro, sono Tania. Dopo tanti anni sono molto stanca e vorrei, almeno per un po’, distrarmi un po’.

Lui potrebbe controllare l’e-mail, quindi ti supplico, spostiamo la conversazione altrove, non mi ci vuole anche questo.

Per la prima volta mi sono registrata su un sito dove le persone cercano partner. Si è rivelato tutt’altro che semplice.

Ci sono tantissimi pervertiti che vogliono solo una cosa, ma io non sono così, ora mi preoccupa di più il mio stato d’animo.

Volevo usare questo posto solo per comunicare, perché Facebook e simili non vanno bene.

Capiscimi bene, sono una donna perbene, solo che ora ho davvero bisogno di un reset.

E sono sicura che conoscerti potrebbe migliorare il mio stato d’animo.

Scusa per questa lettera così sincera, davvero, dovevo sfogarmi. Giuro, sono pronta a salire in macchina e andarmene subito.

Ecco il mio profilo, spero di aver fatto tutto bene, devi aprire: CherryMoon. Se serve, puoi semplicemente cercarlo.

Scusa se questa lettera è arrivata alla persona sbagliata, in nessun caso cliccare, non ti serve.

Forse è rischioso, nel profilo ci sono le mie foto, ma confido nella tua correttezza e che non le mostrerai a nessuno, nel caso succeda qualcosa.

Se davvero decidi di incontrarmi, scrivimi quando puoi, solo ti prego, non scrivere cattiverie, non farmi del male.

Solo fammi sapere in qualche modo che sei tu. Ti prego, fai un passo.

La tua amica, Theresa“.