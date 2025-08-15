Rinnovo patente: Salvini pensa a regole più severe per anziani

Le cronache raccontano di un luglio nero. Un 82enne ha imboccato contromano l’autostrada Torino-Milano. Lo schianto contro un SUV è stato devastante. Quattro vite spezzate in pochi secondi. Troppi interrogativi, troppe lacrime. L’episodio ha riacceso un tema scomodo: la patente in età avanzata. Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha parlato di una “riflessione basata sui numeri e sui dati”. Nessuna mossa affrettata, ma il peso delle tragedie impone valutazioni rapide. Vietare un’inversione a U o evitare imbocchi contromano non si può imporre solo con leggi. Serve lucidità costante al volante e quando ciò manca, il rischio si trasforma in tragedia.

Cosa potrebbe cambiare: quali saranno le novità per la patente?

Oggi il rinnovo della patente segue regole precise. Fino a 50 anni, validità di dieci anni., mentre dai 51 ai 70 anni, validità ridotta a cinque. Tra i 71 e gli 80, solo tre ed oltre gli 81, appena due. Spesso però il rinnovo della patente si riduce a una visita rapida. Un controllo della vista e poco più. Chi soffre di patologie riceve verifiche mirate, ma si tratta di eccezioni. E allora? È sufficiente questo sistema per garantire sicurezza? Le strade raccontano un’altra verità. Troppi incidenti mostrano che il problema esiste e che non può restare invisibile dietro scartoffie e timbri.

Salvini attende i dati tecnici della motorizzazione prima di decidere. L’ipotesi è chiara è quella di controlli più approfonditi per la patente, una volta superata una certa età con esami mirati per valutare riflessi, attenzione e capacità di reazione. Non solo vista e udito, ma un quadro completo. La sicurezza non si compra, si verifica. Cosa accadrà nei prossimi mesi? Forse gli anziani idonei continueranno a guidare, chi non lo è dovrà fermarsi. La guida richiede lucidità assoluta, perché in pochi secondi una distrazione può diventare irreversibile. Quante altre vite dovranno andare perdute prima di cambiare davvero le regole?