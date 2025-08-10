Truffa del contachilometri: il trucco che svuota le tasche degli automobilisti

Il fenomeno della truffa del contachilometri non colpisce soltanto i singoli acquirenti. Secondo una ricerca di CarVertical, l’Unione Europea subisce perdite annuali stimate in 5,3 miliardi di euro. Gli esperti sottolineano che si tratta di un dato ridotto rispetto alla realtà, poiché molte frodi restano nell’ombra. La mancanza di condivisione dei dati tra i Paesi e l’assenza di registrazioni digitalizzate alimentano il problema. Risulta chiaro come la consultazione di uno storico chilometrico dettagliato sia l’unico vero strumento per individuare alterazioni. Chi acquista senza queste informazioni rischia di pagare un prezzo ingiusto per un’auto meno performante di quanto appaia.
L’Italia e la pesante eredità delle frodi
In Italia, ogni anno, le perdite superano 467,5 milioni di euro. Gli acquirenti si trovano a sborsare in media il 25% in più rispetto al valore reale. Una vettura venduta a 10.000 euro potrebbe valerne appena 7.500, con una differenza di 2.500 euro che resta sulle spalle del compratore. I danni si amplificano quando si tratta di auto premium, dove il prezzo già elevato moltiplica l’impatto economico della falsificazione. Gli esperti mettono in guardia oltre che sulla truffa nascosta anche sui problemi meccanici nascosti: chilometri ridotti artificialmente possono celare usura importante, con costi di manutenzione imprevisti e pesanti. In questo scenario, la voglia di possedere un’auto “quasi nuova” diventa un’arma nelle mani di chi manipola i contachilometri.
Europa occidentale sotto l’assedio della truffa
La mappa del fenomeno disegna un quadro allarmante sulla diffusione di questa truffa e non solo nel nostro Paese. Secondo lo studio, le perdite maggiori si registrano in Regno Unito con 1,4 miliardi di euro, in Francia con 1,15 miliardi e in Germania con 1,1 miliardi. Anche l’Italia si trova tra i Paesi più colpiti. All’estremo opposto, Ucraina, Slovacchia e Serbia registrano impatti economici più contenuti. La truffa prospera proprio dove il mercato dell’usato è più florido e la richiesta di veicoli con basso chilometraggio resta alta. Come difendersi in un contesto simile? L’accesso a banche dati complete e aggiornate appare come l’unica via per arginare un inganno che mina la fiducia nel settore automobilistico. Senza un intervento strutturale, il conto continuerà a salire, lasciando migliaia di acquirenti con vetture meno giovani di quanto il contachilometri voglia far credere.