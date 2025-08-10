Truffa phihsing di agosto: il messaggio più pericoloso di sempre vi svuota il conto

Quando una truffa colpisce può diventare davvero pericolosa e lo dimostrano i messaggi che stanno girando in queste ore e che avrebbero colto di sorpresa tantissimi utenti anche esperti. In basso ce ne sono due, distinti tra loro ma con lo stesso intento.

La truffa può coinvolgere anche Spotify, ecco i messaggi di cui si parla nell’ultimo periodo

La truffa che tanti utenti hanno identificato tra ieri ed oggi parla di possibilità di risparmio sull’assicurazione, sia per l’auto che per l’ambiente domestico. Ecco il testo che sta girando e che non dovete calcolare minimamente:

“Ciao Aubrey,

Ti ho inviato un’email qualche tempo fa per sapere se potresti essere interessato/a a ricevere nuovi preventivi per l’assicurazione della casa e dell’auto, così da verificare se puoi risparmiare qualcosa.

Fammi sapere se vuoi che inizi a preparare dei preventivi, rispondendo a questa email oppure chiamando/inviando un messaggio al numero dell’azienda qui sotto.

Grazie e buona giornata!“

È arrivato anche un altro tipo di in questi giorni che purtroppo porta il nome autorevole di Spotify. Secondo quanto riportato sono sempre di più gli utenti che si sono ritrovati a fronteggiare un testo che parlerebbe del mancato rinnovo dell’abbonamento Premium. Ovviamente è tutto falso in quanto il testo è stato generato dai truffatori che cercano di far leva soprattutto su coloro che hanno per davvero un abbonamento a Spotify Premium. Il testo è disponibile proprio qui in basso per fornire a tutti un metro di paragone:

“Spotify Premium

Gentile Cliente,

Non siamo riusciti a elaborare il Suo pagamento.

Stiamo riscontrando difficoltà nell’addebitare il costo del Suo abbonamento Premium.

Per mantenere l’accesso a Spotify Premium, La invitiamo a verificare i Suoi dati di pagamento.

AGGIORNA IL METODO DI PAGAMENTO

Se ritiene che si tratti di un errore o ha bisogno di assistenza, La invitiamo a contattare il nostro team di supporto.

Grazie per essere un membro di Spotify Premium.

Cordiali saluti,

Il Team di Spotify“.