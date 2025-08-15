iPhone 17 Air, la variante “Sky Blue” anticipa la nuova tonalità in un video

Manca ormai poco al debutto della gamma iPhone 17, con presentazione attesa il 9 settembre, e le indiscrezioni si susseguono senza sosta. Tra le novità più chiacchierate c’è il nuovo iPhone 17 Air, che dovrebbe arrivare in quattro colorazioni: nero, argento/bianco, oro chiaro e azzurro. Proprio quest’ultima tonalità, identificata come Sky Blue, è stata mostrata in un breve video dal leaker Majin Bu, una fonte molto attiva e seguita nel settore.

Il filmato, che ritrae un modellino non funzionante, offre una prima impressione della nuova tinta, confermando quanto già ipotizzato a fine luglio. Se il primo impatto è quello che conta, siamo a buon punto.

Un colore tenue e versatile: iPhone 17 Air in Sky Blue piacerà a tutti

Come spesso accade, i dummy sono utili per intuire le linee del design, ma meno precisi nel riprodurre fedelmente le finiture reali. In questo caso, lo Sky Blue appare come una sfumatura chiara e delicata, capace di assumere riflessi diversi a seconda della luce: quasi bianco in ambienti illuminati in modo uniforme, più intenso e azzurro in condizioni di luce diretta.

La scelta non è casuale: questa colorazione è stata introdotta di recente anche sui MacBook Air M4, dove ha già riscosso un buon successo tra gli utenti. Portarla su iPhone significa mantenere una continuità stilistica nell’ecosistema Apple, rafforzando l’identità visiva del brand. Parliamo di una tonalità che molto probabilmente verrà acquistata in massa da chi sceglierà questo dispositivo a partire da settembre.

Coerenza e strategia cromatica, anche con iPhone 17 Air

L’adozione dello Sky Blue su iPhone 17 Air dimostra la volontà di Apple di proporre opzioni cromatiche che si integrino con il resto della gamma di prodotti, offrendo al contempo qualcosa di fresco per il pubblico. Sebbene i dettagli finali possano differire leggermente al momento della produzione, questo primo sguardo conferma l’arrivo di una tonalità che punta a coniugare eleganza, sobrietà e riconoscibilità.