Samsung Internet Browser Beta introduce la chiusura automatica delle schede

Samsung sta preparando una novità interessante per il suo Internet Browser. Ovvero l’app di navigazione preinstallata sui dispositivi Galaxy ma disponibile anche per qualsiasi smartphone Android. Nella versione beta 29.0.0.27 è stata introdotta una funzione pensata per chi tende spesso a lasciare decine, se non centinaia, di schede aperte senza mai chiuderle.

Questa abitudine, soprattutto su dispositivi di fascia media o bassa, può compromettere le prestazioni generali del dispositivo. Poiché può rallentare il caricamento delle pagine e aumentare il consumo di memoria. Per affrontare il problema, Samsung ha sviluppato le “Impostazioni di chiusura automatica”. Ossia una sezione dedicata in cui l’utente può decidere quando il browser deve eliminare le schede inutilizzate.

Samsung prepara il rilascio della nuova funzione per il suo browser

Le opzioni disponibili sono quattro. Vi è “Mai”, “Dopo 7 giorni”, “Dopo 30 giorni” e “Gestione intelligente delle schede”. Quest’ultima è capace di capire autonomamente quando una scheda non viene più utilizzata e procedere alla chiusura. Al momento la funzione è riservata agli utenti della beta di Samsung Internet Browser, ma è destinata ad arrivare anche nella versione stabile. Non è stata fornita una data precisa per il suo rilascio ufficiale, ma la fase di test indica che l’integrazione potrebbe essere vicina.

Samsung Internet Browser può essere scaricato gratuitamente dal Google Play Store su qualsiasi dispositivo Android, mentre per i possessori di smartphone e tablet Galaxy è disponibile anche tramite il GalaxyStore. In entrambi i casi, basta cercare l’app e selezionare “Installa” o “Aggiorna” se è disponibile una nuova versione.

Tale aggiunta si inserisce nella strategia di Samsung di migliorare costantemente l’esperienza d’uso del suo browser, rendendolo una valida alternativa alle soluzioni più diffuse, come Chrome. L’azienda sudcoreana mira così a un equilibrio tra prestazioni, sicurezza e personalizzazione, fornendo strumenti che riducono l’impatto di cattive abitudini digitali, come l’accumulo di schede dimenticate. Se la funzione riceverà un riscontro positivo dai tester, potrebbe diventare uno degli elementi distintivi del browser. Soprattutto per chi desidera mantenere il proprio device sempre fluido e senza interventi manuali frequenti.