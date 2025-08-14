iPhone 17 Pro non è arrivato ancora ma il clone Android sì, eccolo qui

Manca ancora l’annuncio ufficiale — atteso secondo i rumor per il 9 settembre — ma un clone di iPhone 17 Pro è già comparso sul mercato, basato su Android e con un tema che imita l’interfaccia di iOS 18. Come accade spesso con i prodotti contraffatti, il design riprende solo alcuni tratti distintivi dell’originale, tralasciando qualità costruttiva e precisione nei dettagli.

La caratteristica più evidente riprodotta è la camera bar posteriore, novità attesa per i modelli Pro e Pro Max e destinata a sostituire il modulo fotografico quadrato visto a partire da iPhone 11 Pro. Il resto, però, tradisce subito l’origine non ufficiale: schermo LCD con cornici spesse e non uniformi, “mento” inferiore più pronunciato e finiture lontane dagli standard Apple. Anche il logo della mela è collocato in una posizione diversa rispetto a quanto suggerito dai render e dai rumor, che indicano uno spostamento più in basso.

Come sarà il vero iPhone 17 Pro

Le indiscrezioni sul modello originale parlano di miglioramenti significativi sia estetici che tecnici. Sul fronte fotografico, la fotocamera frontale potrebbe passare da 12 MP a 24 MP, mentre il teleobiettivo con zoom ottico 5x dovrebbe salire da 12 MP a 48 MP.

A dare vita allo smartphone di Apple sarà il processore proprietario A19 Pro, progettato per offrire prestazioni più elevate, un’efficienza termica migliorata e una maggiore autonomia. In più ecco anche una RAM che arriverà a 12 GB, segnando un passo avanti rispetto agli 8 GB del modello attuale.

Attesa e curiosità per un iPhone finalmente nuovo

Il clone Android non fa che accrescere la curiosità intorno alla nuova generazione di iPhone, pur evidenziando le differenze qualitative che distinguono un prodotto originale da una copia. Tra poche settimane, se le date trapelate verranno confermate, sarà possibile vedere come Apple tradurrà in realtà le anticipazioni di design e prestazioni che circolano ormai da mesi. Ormai manca davvero poco, bisogna solo attendere fino al 9 settembre.