Google Pixel 10, ecco le cover magnetiche ufficiali: confermati i colori e non solo

Il 20 agosto Google presenterà ufficialmente la nuova serie Pixel 10, ma già emergono dettagli su una delle novità più interessanti: il supporto alla ricarica wireless Qi2 con allineamento magnetico. A differenza di altri produttori, i nuovi Pixel non integreranno i magneti direttamente nella scocca. La soluzione scelta è simile a quella adottata da Samsung per i Galaxy S25: saranno le cover ufficiali Pixelsnap a contenere l’anello magnetico necessario per il corretto posizionamento sul caricatore. Tutto sarà basato su qualità eccelsa e tonalità praticamente identiche a quelle degli smartphone, per cui queste immagini risultano molto importanti per tracciare l’identikit finale.

Design e varianti di colore: come saranno i Google Pixel 10

Le immagini trapelate mostrano chiaramente l’anello magnetico all’interno delle custodie, invisibile però all’esterno per mantenere un design pulito. Le cover dedicate al Pixel 10 saranno disponibili in quattro colorazioni coordinate con quelle dello smartphone: Indigo, Obsidian, Frost e Limoncello. L’interno è rivestito in microfibra per proteggere il dispositivo da graffi e urti, mentre il logo “Pixel” è inciso nella parte inferiore.

Per quanto concerne invece Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL, Google opterà per colori come ad esempio grigio, verde e bianco, oltre al classico nero che non stanca mai. È proprio la grande attenzione ai dettagli che conferma quanto Google voglia fare le cose per bene, mettendosi a livello degli altri colossi.

Possibili accessori in arrivo per la gamma Pixel 10

Le indiscrezioni suggeriscono che Google potrebbe ampliare la gamma Pixelsnap con caricabatterie magnetici e altri accessori compatibili con l’anello integrato nelle custodie. Se confermato, questo approccio offrirebbe agli utenti un ecosistema più ampio per sfruttare al meglio la ricarica Qi2, mantenendo al tempo stesso la libertà di utilizzare il telefono anche senza magneti integrati nella scocca. In questo modo, Google riuscirebbe a unire la praticità dell’allineamento magnetico a un design minimale e senza compromessi. Ormai manca poco, restate sintonizzati per avere tutte le informazioni possibili.