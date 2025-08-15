OnePlus 13 riceve AI Perfect Shot, la nuova funzione fotografica

OnePlus ha avviato la distribuzione di un importante aggiornamento software per il suo top di gamma, OnePlus 13, che porta con sé la nuova funzione AI Perfect Shot. Questo strumento, molto simile al Best Take di Google introdotto con i Pixel, consente di modificare le espressioni facciali nelle foto scegliendo tra diverse opzioni catturate in più scatti, così da ottenere l’immagine migliore. Ad esempio, se durante una foto qualcuno ha gli occhi chiusi o un’espressione poco riuscita, l’AI interviene per sostituirla con una più adatta, garantendo un risultato naturale e coerente.

OnePlus 13: miglioramenti di sistema, funzioni smart e patch di sicurezza di luglio 2025

La funzione debutta con la versione OxygenOS 15.0.0.840, già in fase di lancio globale ed europeo, che non si limita alle novità fotografiche. L’aggiornamento aggiunge infatti anche un filtro luce soffusa per le modalità Foto e Ritratto, capace di creare atmosfere più morbide e suggestive. Non mancano nuove opzioni di editing. I video ora possono essere esportati come Live Photo e viceversa, mentre i filmati a 120 fps mantengono la loro fluidità anche dopo la modifica. È ora possibile nascondere album specifici dalla schermata principale di Photos, migliorando la gestione della privacy.

Oltre alle novità legate alla fotocamera, sono state introdotte anche diverse funzioni di utilità. Arriva il Gradual Alarm Volume, che aumenta man mano il volume della sveglia, e altre nuove opzioni di raggruppamento per il registratore vocale, con una categoria dedicata alle registrazioni in presenza. L’interfaccia offre ora la possibilità di scegliere tra più font, di impilare widget dello stesso formato e di sfruttare il multi-screen control per gestire due app in contemporanea, una a schermo intero e una in finestra flottante.

Tra le novità c’è anche la funzione Temporarily Block, che consente di sospendere temporaneamente le notifiche a comparsa durante giochi o video, e un collegamento rapido per riavviare il telefono. La gestione delle mini finestre è stata migliorata, così come la stabilità complessiva grazie all’integrazione della patch di sicurezza Android di luglio 2025.

Insomma, tale aggiornamento conferma la volontà di OnePlus di investire su funzioni basate sull’IA e su una maggiore personalizzazione dell’esperienza utente, in linea con quanto fatto da Google sui suoi Pixel. Chi non ha ancora ricevuto l’update può cercarlo manualmente dalle impostazioni, nella sezione dedicata agli aggiornamenti software.