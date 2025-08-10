Pixel Watch 4 e Pixel 10 Pro Fold arriveranno più tardi del previsto

Secondo un nuovo rapporto pubblicato di recente, una parte dei nuovi dispositivi che Google lancerà alla fine di questo mese non arriverà effettivamente sul mercato prima di ottobre. Tra questi ci sono i nuovi Pixel Watch 4 e Pixel 10 Pro Fold.

WinFuture, citando alcune fonti affidabili, riferisce che Google annuncerà i Pixel Watch 4 con i Pixel 10 Pro Fold e i Pixel Buds 2a insieme al resto della sua gamma Pixel 10 in programma per questo mese, ma non arriveranno sul mercato per un po’. Questi dispositivi non saranno rilasciati fino al 9 ottobre, più di un mese dopo la data di rilascio prevista per il 28 agosto per Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL.

Il rapporto menziona “problemi della catena di approvvigionamento” che sono probabilmente responsabili dei ritardi, ma non c’è un motivo specifico. Non sarebbe la prima volta, ma il lato positivo è che l’azienda potrebbe compensare in un secondo momento.

Google si ripete, anche quest’anno alcuni dei nuovi dispositivi subiranno dei ritardi

L’anno scorso, la situazione era ancora più complessa. Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL sono arrivati entrambi il 22 agosto, poco più di una settimana dopo l’evento di lancio del 13 agosto, ma il Pixel 9 Pro più piccolo non è arrivato fino al 4 settembre insieme al Pixel 9 Pro Fold. Pixel Watch 3 non è arrivato fino al 10 settembre, circa un mese dopo il suo annuncio, con Pixel Buds Pro 2 che non arriverà fino al 26 settembre. Google non ha fornito una ragione precisa per questo ritardo l’anno scorso, quindi non ci aspettiamo nulla di diverso questa volta.

Il ritardo di un mese e mezzo su metà della gamma di Google sgonfierà sicuramente un po’ delle aspettative degli utenti, ma c’è ancora un bel po’ da aspettarsi, come hanno dettagliato innumerevoli fughe di notizie. Non è chiaro sulla base di questo rapporto quando si apriranno i preordini per questi dispositivi in ritardo.