Google Pixel 10 Pro e Pro XL: ecco le caratteristiche complete

L’arrivo della nuova gamma di smartphone della famiglia Google è sempre più imminente, l’azienda infatti sta lavorando ai suoi pixel 10 che arriveranno nella variante 10 Pro e 10 Pro XL, attorno ai due dispositivi, ovviamente stanno iniziando a ruotare numerose voci di corridoio delle quali però una risulta particolarmente interessante e arriva da Android Headlines che ci annuncia in anteprima quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche ufficiali dei due dispositivi.

Le specifiche tecniche dei due device

In base a quanto emerso i due dispositivi non dovrebbero essere molto diversi dalla generazione precedente, entrambi dovrebbero godere di un upgrade hardware per quanto riguarda il processore che dovrebbe essere il Google Tensor G5, la RAM dovrebbe essere per entrambi i modelli di 16 GB i quali dovrebbero contare su uno storage nei classici tagli da 128,256,512 GB e 1 TB, con la variante XL che però partirà da un minimo di 256 GB.

Per quanto riguarda il display invece avremo 6,3 pollici e 6,8 pollici, rispettivamente di tipo LTPO, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità di 3.000 nit, il vetro sarà Gorilla Glass Victus 2 di Corning sia sul fronte che sul retro.

Per quanto riguarda la batteria invece, la variante Pro dovrebbe avere una capacità di 4580 mAh, Mentre la variante XL dovrebbe addirittura arrivare a 5200 mAh, caratteristica che lo rende lo smartphone pixel con la capacità più grande mai vista.

Ovviamente le specifiche appena descritte non sono state rilasciate da Google e potrebbero essere soggetti a cambiamenti nel corso del tempo o addirittura rivelarsi completamente errate, per avere la certezza servirà attendere la presentazione ufficiale che ovviamente fugherà ogni dubbio, sicuramente però da ciò si vince come i due smartphone non saranno un vera e propria rivoluzione, bensì un semplice step evolutivo hardware della linea precedente di smartphone, ovviamente il software e l’intelligenza artificiale avrà un ruolo premiante.