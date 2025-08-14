Google Play Store cambia look, Cerca ottiene le icone colorate

Google ha appena reso la scheda Cerca del Play Store più vivace e intuitiva grazie ad un refresh del look quasi impercettibile ma efficace nel complesso. I pulsanti di ricerca ora sfoggiano dettagli grafici a colori, sostituendo le icone blu dai toni freddi che c’erano in precedenza. È un cambiamento visivo che trasforma l’esperienza utente in modo immediato — più chiaro, più veloce e più accattivante.

Material 3 Expressive entra nel Google Play Store e rifà il look alle icone

L’aggiornamento si basa sulla nuova estetica Material 3 Expressive, introdotta con l’aggiornamento ad Android 16, che predilige vivacità cromatica e usabilità. Le icone nella scheda Cerca mantengono la forma classica, ma il tocco di colore le rende più leggibili e facili da distinguere già dal primo sguardo. Non serve più districarsi tra frecce troppo simili, un semplice colpo d’occhio è sufficiente per individuare la sezione desiderata.

Il cambiamento è stato avvistato nella versione 46.5.19 del Google Play Store e arriverà tramite update lato server, quindi non tutti gli utenti lo vedono già in questo momento. Sarà disponibile gradualmente per tutti nelle prossime settimane. È una mossa che anticipa la diffusione dello stile Material 3 su tutto l’ecosistema delle app Google, in perfetta sintonia con il sistema Android 16. Questa evoluzione non è solo estetica, ma risponde a esigenze reali degli utenti. In un mondo digitale sempre più saturo di elementi, distinguere visivamente le sezioni diventa essenziale. Colori diversi, icone più riconoscibili, navigazione più rapida. Un aggiornamento silenzioso, ma di impatto concreto sulla produttività quotidiana dell’utente e la sua percezione del sistema operativo utilizzato.

Oltre all’impatto visivo, questo restyling potrebbe avere anche effetti psicologici sulla percezione del Play Store. Diversi studi di user experience dimostrano che l’uso strategico del colore può guidare l’attenzione, migliorare la memorizzazione delle informazioni e persino stimolare un senso di familiarità con l’interfaccia. Nel caso del Play Store, questo significa che gli utenti potrebbero non solo trovare più rapidamente ciò che cercano, ma anche sentirsi più “a casa” durante la navigazione. In prospettiva, non è escluso che Google possa estendere l’uso delle icone colorate anche ad altre sezioni.