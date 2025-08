Redmi Note 15 Pro+: arriva la connessione satellitare

L’arrivo del supporto non è del tutto inatteso. Già il Redmi Note 14 Pro+, lanciato l’anno precedente, aveva mostrato l’intenzione di Xiaomi di spingere verso tale direzione. Quel modello aveva, infatti, introdotto caratteristiche tecniche tipiche di dispositivi più costosi. Come uno schermo OLED curvo da 1,5K, il processore Snapdragon 7s Gen 3 e un sensore fotografico da 50MP Light Hunter 800. Con il nuovo Note 15 Pro+, Xiaomi rafforza ulteriormente tale direzione. L’azienda ha mantenuto lo stesso livello di hardware e ha aggiunto funzionalità che potenziano l’utilità del dispositivo. Tra cui la ricarica più veloce e la connettività satellitare.

Per ora, però, la disponibilità del Redmi Note 15 Pro+ Satellite Edition sarà limitata alla Cina. Xiaomi continua così a seguire la propria strategia di sperimentare le innovazioni più avanzate sul mercato interno prima di valutare un eventuale rilascio internazionale. Considerando la crescente attenzione verso le funzioni di comunicazione di emergenza, non è da escludere che Xiaomi possa decidere in futuro di estendere tale innovazione anche ad altri Paesi. Non resta, dunque, che attendere e scoprire come evolverà la strategia dell’azienda in tale settore.