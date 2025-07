Gli smartphone non scelgono le batterie al silicio-carbonio

Negli ultimi anni le batterie al silicio-carbonio sono state presentate come il futuro dell’alimentazione mobile. Alcuni produttori, come HONOR, OPPO e più recentemente Nothing, hanno già adottato questa tecnologia nei loro modelli più avanzati e sottili. Le potenzialità sono chiare: maggiore capacità energetica, minori dimensioni, maggiore efficienza. Ma nonostante i vantaggi evidenti, questa innovazione fatica a imporsi come standard. I motivi principali sono due: uno legato alle leggi sul trasporto, l’altro alla durabilità.

Espansione e durata: il vero limite delle batterie al silicio-carbonio è la vita utile

Negli Stati Uniti, una batteria che supera i 20 Wh per singola cella viene classificata come merce pericolosa. Questo comporta maggiori costi di trasporto, imballaggi speciali e restrizioni. Il problema è che le batterie moderne degli smartphone sono ormai molto vicine a questo limite. Una batteria da 5.000 mAh, come quella del Galaxy S25 Ultra, arriva già a 19,4 Wh. E poiché le batterie al silicio-carbonio tendono a immagazzinare più energia in meno spazio, superare questa soglia diventa ancora più facile. Per aggirare il problema, alcuni produttori adottano un design a doppia cella, come OnePlus con i suoi 6.000 mAh divisi in due celle da 3.000. Ma non è una soluzione adatta a tutti.

Il secondo ostacolo è tecnico, e forse più difficile da superare. Le batterie al silicio-carbonio, seppur più avanzate, mostrano segni di invecchiamento precoce. Il silicio tende a espandersi durante i cicli di carica, e questo mette sotto stress la struttura interna della batteria. Anche in versione ibrida con carbonio, l’anodo può espandersi fino a tre volte rispetto al volume iniziale. In uno spazio ristretto come quello di uno smartphone, questo comporta una riduzione della capacità e possibili danni meccanici nel tempo.

Per contenere il problema, aziende come Nothing hanno scelto soluzioni ibride. Il Nothing Phone (3), ad esempio, monta una batteria al silicio-carbonio da 5.500 mAh, ma in alcuni mercati viene limitata via software a 5.150 mAh per rispettare le normative e ridurre lo stress a lungo termine. Così facendo, il telefono carica solo fino al 94% della capacità effettiva, preservando la batteria.

La tecnologia al silicio-carbonio resta promettente, ma per ora è riservata a modelli sperimentali o di fascia alta. Solo con nuove regolamentazioni e materiali più stabili potrà diventare lo standard nel mercato degli smartphone.