Realme, uno smartphone con batteria da 10.000 mAh: svelato il concept

Mentre alcuni colossi come Apple e Samsung puntano tutto su smartphone sempre più sottili, con conseguenti limiti sull’autonomia, Realme va nella direzione opposta e presenta un concept phone con batteria da 10.000 mAh, mantenendo dimensioni più che accettabili. Il prototipo è stato svelato nelle stesse ore in cui l’azienda ha lanciato la nuova serie Realme 14 in Italia, confermando una fase molto attiva per il brand.

Il nome del telefono in questione dovrebbe essere Realme GT 10000mAh. Niente paura però, siccome la batteria generosa non comporterà l’aumento dello spessore in maniera spropositata: dovrebbe infatti essere doppio circa 8,5 mm. A non risentirne particolarmente dovrebbe essere anche il peso, che supererebbe leggermente i 200 grammi. Se vi state chiedendo come farebbe l’azienda a garantire queste performance in così poco spazio, la risposta sta nelle batterie Si-C, con anodo al 10% di silicio, una delle percentuali più alte in circolazione.

Architettura ottimizzata e brevetti dedicati

Per contenere le dimensioni, Realme ha sviluppato una scheda madre ultracompatta da 23,4 mm, una soluzione progettata internamente e chiamata Diamond Architecture. Il progetto ha richiesto il deposito di oltre 60 brevetti internazionali, segno dell’investimento tecnologico che l’azienda sta dedicando a questo tipo di innovazioni.

Un altro dato che impressiona è la densità energetica della batteria: 887 Wh per litro, un valore che supera ampiamente quello dei modelli tradizionali. Inoltre, la velocità di ricarica raggiunge i 320 W, un livello mai visto prima su dispositivi consumer, anche se si tratta ancora di un prototipo.

Nessuna commercializzazione, ma tanti spunti

Nonostante le caratteristiche sorprendenti, Realme GT 10000mAh non arriverà probabilmente sul mercato. Tuttavia, rappresenta un chiaro esempio delle potenzialità delle batterie ad alta densità, sempre più al centro dello sviluppo mobile. È interessante notare che solo poche settimane fa Honor ha presentato un dispositivo con batteria da 8.000 mAhe spessore di 8 mm, venduto regolarmente in Cina.

Per ora non ci sono dettagli completi sulla scheda tecnica del concept, ma è atteso un annuncio più ampio durante la presentazione ufficiale della serie GT 7, in arrivo entro la fine del mese.