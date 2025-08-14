Google Pixel Buds 2a, design semplificato e funzioni migliorate nei nuovi leak

Mancano pochi giorni all’evento Made by Google del 20 agosto e, oltre ai Pixel 10 e ai Pixel Buds Pro 2, tra le novità attese ci sono anche i più accessibili Pixel Buds 2a. Gli ultimi leak, diffusi dal portale WinFuture, mostrano in anteprima quelli che sembrano essere render ufficiali, rivelando un design rivisto e alcune funzionalità inedite rispetto ai predecessori.

Stile rivisto e dettagli più semplici

Rispetto ai modelli di fascia alta, Google ha scelto un approccio più minimalista. Il logo “G” non è più inciso ma stampato, il sensore di prossimità è stato spostato e la griglia del microfono esterno è stata ridisegnata, probabilmente per ottimizzare i costi produttivi. Pur trattandosi di modifiche sottili, contribuiscono a rendere il prodotto visivamente distinto dai Pixel Buds Pro 2, mantenendo comunque un aspetto moderno.

Le colorazioni attese sono Gray e Iris, ma non si esclude la possibilità di altre tonalità come Hazel e Strawberry, secondo alcune fonti.

Funzioni e autonomia

Dal punto di vista tecnico, le indiscrezioni parlano di un netto passo avanti rispetto ai Pixel Buds A del 2021. I nuovi Pixel Buds 2a dovrebbero includere cancellazione attiva del rumore (ANC) e audio spaziale, due caratteristiche assenti nel modello precedente. Resterebbero invece esclusive dei Pro funzioni come il Silent Seal 2.0 per il blocco passivo dei rumori e il rilevamento automatico delle conversazioni.

L’autonomia dichiarata dovrebbe arrivare a 7 ore di ascolto, estendibili a 20 ore utilizzando la custodia di ricarica. Non sarebbe però prevista la ricarica wireless, un’altra differenza rispetto ai modelli di fascia più alta.

Per quanto riguarda il prezzo di lancio, si parla di circa 99 dollari, prezzo che in Europa invece si trasformerebbe in 149 euro. Caratteristiche di questo genere dovrebbero conferire dunque ai nuovi Pixel Buds 2a un compromesso davvero eccellente tra qualità e funzionalità, proprio come piace agli utenti. Non resta altro che aspettare ancora qualche giorno.