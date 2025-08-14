Truffa di agosto e pericoli per il conto corrente: questo messaggio è diabolico

Quando un messaggio compare in posta elettronica, spesso si tende a fidarsi ma non è questo il caso in quanto ce n’è uno molto pericoloso che sta fregando le persone. Gli utenti infatti si sono ritrovati improvvisamente nei guai con un testo apparentemente in grado di migliorargli la vita, ma che poi ha fatto tutt’altro. Sono diversi i casi in cui sono scomparsi i soldi dei conti correnti ed è per questo motivo che è meglio segnalare la questione prima che possa mietere altre vittime.

La nuova truffa si nasconde nel messaggio, ecco cosa sta succedendo in queste ore in Italia ma non solo

Il messaggio truffa è proprio qui in basso per far capire agli utenti di cosa si tratta:

“Ciao, come stai? Sono Theresa e probabilmente questa lettera ti sembrerà inaspettata.

Non so nemmeno da dove cominciare e come dirtelo.

Insomma, mi faccio coraggio e inizio a scriverti una lettera sincera.

Sofia mi ha mostrato le tue foto, la ricordi?

Mi ha anche assicurato che non saresti contrario a fare conoscenza.

È la prima volta che mi azzardo a fare un passo del genere e ammetto che mi sento molto a disagio.

Ma il desiderio di conoscerti mi ha completamente confusa.

Ho guardato a lungo le tue foto e mi sono chiesta cosa mi abbia colpito così tanto.

Scusa se questa lettera sembra un po’ goffa, ma sono molto emozionata e le mie dita tremano letteralmente.

A volte si vorrebbe semplicemente raccontare a qualcuno tutte le proprie preoccupazioni e ora sono sopraffatta dalle emozioni.

Mio marito mi tradisce e mi sento tagliata fuori da questo mondo.

Vorrei tanto che qualcuno mi abbracciasse, mi coccolasse, e vorrei che quell’uomo fossi tu.”

Subito dopo vengono inseriti i link mediante i quali gli utenti credono di potersi collegare con la persona che gli ha scritto questo bellissimo messaggio, la quale purtroppo non esiste.