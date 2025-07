Google Pixel 10, la nuova gamma arriva il 20 agosto: è ufficiale, ecco i dettagli

È ufficiale: il prossimo evento Made by Google si terrà mercoledì 20 agosto 2025 alle ore 10 di mattina (le 19:00 in Italia). L’appuntamento sarà trasmesso in streaming su YouTube e segnerà il debutto della gamma Pixel 10, insieme ad altri prodotti attesi come Pixel Watch 4 e le nuove Pixel Buds 2A. L’evento arriva con qualche giorno di ritardo rispetto allo scorso anno, ma si preannuncia particolarmente ricco.

Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL e Fold: le novità più importanti

Con i nuovi Pixel 10, Google abbandona finalmente le fonderie Samsung per affidarsi a TSMC, scelta che dovrebbe migliorare consumi ed efficienza termica. Il processore Tensor G5, pur non raggiungendo i livelli dei chip Snapdragon o Apple in termini di potenza pura, punta tutto sulle funzionalità AI integrate, vero punto di forza della linea Pixel.

Il modello base, Pixel 10, dovrebbe introdurre per la prima volta una fotocamera tele, mentre i Pro manterranno l’approccio fotografico premium, con tripla fotocamera da 48 MP nei modelli superiori. Nessun salto significativo per le batterie, che rimangono sotto i 5.000 mAh, ma migliorano ricarica e luminosità dei pannelli OLED.

Tra le specifiche più interessanti:

Display da 6,3” AMOLED a 120 Hz per Pixel 10, con luminosità di 3.000 nit;

Pixel 10 Pro e XL con pannelli LTPO e refresh adattivo tra 1 e 120 Hz;

Fotocamere potenziate su tutti i modelli, con sensori Sony e Samsung;

Memorie fino a 1 TB, RAM fino a 16 GB e supporto Qi2 per la ricarica wireless.

Il design rimane coerente con quello della linea 2024, ma i miglioramenti sotto la scocca si fanno sentire.

Pixel Watch 4: più autonomia grazie al co-processore M55

Il nuovo Pixel Watch 4 mantiene la forma rotonda e il vetro curvo, ma introduce una novità cruciale: il co-processore M55, che si occuperà dei compiti a basso consumo energetico e delle funzioni AI. In questo modo lo Snapdragon W5+ Gen 1 sarà meno stressato, con un netto guadagno in autonomia.

Si parla infatti di:

30-40 ore di utilizzo con Always-On attivo;

Fino a 72 ore in modalità risparmio energetico.

Il display sarà un AMOLED LTPO da 3.000 nit, con frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 60 Hz. Non mancano i sensori di monitoraggio per attività sportiva e salute, compresi SpO2, ECG, UWB e barometro. Anche i pin per la ricarica cambiano posizione, passando dal retro al fianco della cassa.

Pixel Buds 2A: le nuove TWS economiche

Tra le novità potrebbe trovare spazio anche un refresh degli auricolari Pixel Buds A Series, con la nuova generazione chiamata Pixel Buds 2A. Le indiscrezioni parlano di un prezzo di 149 euro, ma al momento non ci sono informazioni dettagliate sulle specifiche. Il miglioramento dovrebbe comunque coinvolgere la connettività Bluetooth, l’efficienza energetica e forse anche una rinnovata qualità audio.

Disponibilità e prezzi

I prezzi europei dei nuovi Pixel sono già emersi e confermano la fascia alta dei modelli Pro, con cifre che vanno da 899€ per il Pixel 10 fino a 2.289€ per il Pixel 10 Pro Fold da 1 TB. Anche quest’anno Google offrirà diverse colorazioni per ciascun dispositivo, tra cui “Obsidian”, “Moonstone”, “Jade”, “Frost” e “Porcelain”.