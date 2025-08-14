CoopVoce Evo Unlimited continua in promo per i già clienti

Qualche giorno fa l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha proposto ad alcuni suoi già clienti il cambio offerta gratuito verso una promo davvero eccezionale. Ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di CoopVoce Evo Unlimited. Questa proposta sarebbe dovuta terminare il 20 agosto 2025. Tuttavia, in queste ore è emerso che l’operatore ha prorogato questa proposta fino alla giornata del prossimo 27 agosto 2025.

CoopVoce Evo Unlimited per i già clienti continua fino al 27 agosto 2025

In questi ultimi l’operatore telefonico virtuale CoopVoce sta continuando a proporre ai suoi già clienti il cambio offerta verso una super promozione. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta mobile denominata CoopVoce Evo Unlimited. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, ha prorogato questa proposta fino alla giornata del prossimo 27 agosto 2025. Inizialmente, sarebbe dovuta terminare il 20 agosto 2025.

In particolare, i già clienti dell’operatore potranno cambiare gratuitamente senza costi la propria offerta mobile passando a CoopVoce Evo Unlimited. Questa è una super offerta dal costo per il rinnovo pari a soli 9,90 euro al mese. Con questa spesa, gli utenti potranno utilizzare ogni mese giga senza limiti per navigare senza pensieri alla massima velocità disponibile in 4G. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 sms da inviare verso tutti i numeri.

I già clienti selezionati troveranno una apposita comunicazione direttamente nell’app ufficiale di CoopVoce. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco cosa riporta la comunicazione dell’operatore.

“Solo per te EVO UNLIMITED: cambio piano gratuito! Per Te EVO UNLIMITED: Giga Illimitati, Minuti Illimitati e 1000 SMS a 9,90 al mese! Cambio piano gratuito! Attiva EVO UNLIMITED andando in ‘Offerte attivabili’. Offerta valida fino al 27/08/2025, solo per i già clienti.”

I già clienti avranno ancora qualche giorno per poter effettuare gratuitamente senza costi il cambio offerta verso la super promo CoopVoce Evo Unlimited .