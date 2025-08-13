Su Google Foto arrivano le reazioni emoji

Una ventata di novità sta per arrivare su Google Foto, con l’introduzione di un sistema di reazioni emoji alle immagini condivise. Attualmente, quando si riceve una foto tramite l’app, si può esprimere il proprio gradimento soltanto con un semplice “cuoricino”. Un metodo diretto ma piuttosto limitato, che non riflette la varietà di emozioni che un’immagine può suscitare. Ora, Google sembra intenzionata a cambiare le regole del gioco. Nelle versioni di test più recenti dell’app, è stato individuato un nuovo tasto “React”, che rimpiazzerà il classico “Like”. Premendolo, comparirà una barra con cinque emoji diverse, permettendo all’utente di scegliere l’emozione più adatta: dalla gioia al divertimento, fino alla sorpresa o alla commozione. Una scelta che trasforma la reazione in una piccola forma di comunicazione, più ricca e personale.
Su Google Foto le reazioni diventano parte della conversazione fotografica
Non si tratta solo di un aggiornamento estetico. Le emoji non saranno più elementi isolati, ma verranno mostrate come commenti visibili, accompagnati dalla foto profilo dell’utente che ha reagito. Un cambio di prospettiva che mira a rendere le interazioni più personali e dinamiche, avvicinando l’app di Google alle logiche dei social network più utilizzati.
Durante questa fase di transizione, però, i vecchi like non scompariranno. Le reazioni precedenti resteranno visibili, consentendo agli utenti abituali di non perdere familiarità con il sistema. Le emoji saranno semplicemente affiancate, garantendo continuità nell’esperienza d’uso e favorendo un passaggio graduale al nuovo modello.
Oltre a queste modifiche, nei test è emersa un’altra possibile novità: l’app potrebbe aprirsi direttamente sulla sezione “Crea”, recentemente annunciata, dove saranno disponibili strumenti AI per trasformare le foto in animazioni e illustrazioni artistiche.
Anche se le funzioni sono ancora in fase di sperimentazione, il livello di sviluppo suggerisce un lancio ormai vicino. Google sembra voler trasformare Google Foto in uno spazio dove non solo si conservano ricordi, ma si condividono emozioni, reazioni e momenti con le persone più vicine.