WhatsApp cambia volto alle chiamate: in arrivo le reazioni con tutte le emoji

WhatsApp sta testando una nuova funzione che promette di rendere le chiamate e le videochiamate più coinvolgenti. Si tratta della possibilità di inviare reazioni con qualsiasi emoji, senza più restrizioni. Una novità che prende forma nella beta 2.25.20.15 per Android, come segnalato da WaBetaInfo, e che punta a trasformare l’esperienza vocale in qualcosa di più immediato e visivo.

Finora era possibile reagire solo con un set limitato di sei emoji. Ora, invece, WhatsApp vuole offrire accesso all’intera libreria emoji, proprio come già avviene nei messaggi. Una scelta che mira ad allineare le diverse modalità di comunicazione dell’app, rendendo il tutto più omogeneo e naturale. Tutto fa parte di un progetto che vuole rendere tutte le conversazioni più naturali e soprattutto più interessanti.

Tutta la tastiera emoji a portata di gesto per gli utenti WhatsApp

La funzione sfrutterà la tastiera standard delle emoji, consentendo di scorrere tra le varie categorie: dalle classiche faccine ai simboli, dagli animali agli oggetti. Sarà presente anche una sezione dedicata alle reazioni recenti, per velocizzare l’accesso alle emoji usate più spesso. Questo aspetto è particolarmente utile nelle conversazioni rapide, dove il tempismo conta.

Anche se si tratta ancora di una fase di test, la funzione sembra già piuttosto rifinita. L’uso delle emoji durante una chiamata potrà aiutare a comunicare sensazioni anche quando non si può parlare, o semplicemente per sottolineare ciò che si sta ascoltando. Un gesto silenzioso, ma che dice molto.

Per ora, la novità è disponibile solo per alcuni utenti della versione beta. Non ci sono indicazioni precise sulla data di rilascio stabile, ma considerando lo stato avanzato dei test, è probabile che l’arrivo ufficiale non sia lontano. Meta punta a rendere le chiamate su WhatsApp più dinamiche e personali, e l’introduzione di reazioni libere va esattamente in questa direzione. A breve tutto sarà disponibile per ogni utente.