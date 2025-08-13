Kena Mobile, offerte vantaggiose per tutti i gusti

Kena Mobile è uno degli operatori telefonici virtuali più convenienti disponibili al momento sul territorio italiano. Quest’ultimo ha infatti dalla sua parte un catalogo di offerte mobile piuttosto vasto e variegato, adatto per igni esigenza e per diverse tipologie di utenti. Da qualche tempo, l’operatore ha poi introdotto anche alcune offerte che garantiscono la navigazione con le nuove reti di quinta generazione.

Kena Mobile, tante offerte convenienti e sorprendenti per tutti i gusti

Per chi è alla ricerca di offerte mobile a basso costo, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha dalla sua parte un vasto catalogo di offerte. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore sta al momento proponendo offerte per tutti i gusti. Si parte con l’offerta Kena Voce. Quest’ultima ha il costo più basso pari a soli 4,99 euro al mese.

Con questa spesa gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 10 GB di traffico dati per navigare con connettività pari al 4G e al 4G+. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti e fino a 200 sms verso tutti i numeri. Come già detto, poi, l’operatore sta proponendo anche alcune offerte con supporto alla navigazione in 5G.

Kena 5,99 100 GB due mesi gratis: per chi proviene da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile. Include fino a 200 GB di traffico dati con metodo di pagamento di Ricarica Automatica, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e fino a 200 sms verso tutti. Costo 5,99 euro al mese con primi due mesi gratis

per chi proviene da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile. Include fino a 200 GB di traffico dati con metodo di pagamento di Ricarica Automatica, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e fino a 200 sms verso tutti. Costo 5,99 euro al mese con primi due mesi gratis Kena 5,99 100 GB : per chi attiva un nuovo numero e per chi proviene da Iliad, CoopVoce e altri operatori telefonici rivali. Include fino a 200 GB di traffico dati con metodo di pagamento di Ricarica Automatica, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e fino a 200 sms verso tutti. Costo 5,99 euro al mese

: per chi attiva un nuovo numero e per chi proviene da Iliad, CoopVoce e altri operatori telefonici rivali. Include fino a 200 GB di traffico dati con metodo di pagamento di Ricarica Automatica, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e fino a 200 sms verso tutti. Costo 5,99 euro al mese Kena 7,99 250 GB : per chi attiva un nuovo numero e per chi proviene da Iliad, CoopVoce e altri operatori telefonici rivali. Include fino a 350 GB di traffico dati con metodo di pagamento di Ricarica Automatica, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e fino a 200 sms verso tutti. Costo 7,99 euro al mese

: per chi attiva un nuovo numero e per chi proviene da Iliad, CoopVoce e altri operatori telefonici rivali. Include fino a 350 GB di traffico dati con metodo di pagamento di Ricarica Automatica, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e fino a 200 sms verso tutti. Costo 7,99 euro al mese Kena 9,99 350 GB : per chi attiva un nuovo numero e per chi proviene da Iliad, CoopVoce e altri operatori telefonici rivali. Include fino a 450 GB di traffico dati con metodo di pagamento di Ricarica Automatica, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e fino a 200 sms verso tutti. Costo 9,99 euro al mese

: per chi attiva un nuovo numero e per chi proviene da Iliad, CoopVoce e altri operatori telefonici rivali. Include fino a 450 GB di traffico dati con metodo di pagamento di Ricarica Automatica, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e fino a 200 sms verso tutti. Costo 9,99 euro al mese Kena 11,99 200 GB : per chi proviene da Vodafone, TIM , Very Mobile e WindTre. Include fino a 300 GB di traffico dati con metodo di pagamento di Ricarica Automatica, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e fino a 200 sms verso tutti. Costo 11,99 euro al mese

: per chi proviene da Vodafone, TIM , Very Mobile e WindTre. Include fino a 300 GB di traffico dati con metodo di pagamento di Ricarica Automatica, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e fino a 200 sms verso tutti. Costo 11,99 euro al mese Kena 29,99 100 GB Pack 6 mesi: per chi attiva un nuovo numero e per chi proviene da Iliad, CoopVoce e altri operatori telefonici rivali. Include fino a 200 GB di traffico dati con metodo di pagamento di Ricarica Automatica, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e fino a 200 sms verso tutti. Costo 29,99 euro ogni sei mesi

Ricordiamo che per il momento queste offerte saranno disponibili fino al 31 agosto 2025.