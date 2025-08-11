Very Mobile, promo WOW con 200 GB in 5G anche agli ex clienti WindTre

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta continuando a proporre ad alcuni ex clienti dell’operatore telefonico WindTre l’attivazione di un’offerta di rete mobile davvero eccezionale. Ci stiamo riferendo questa volta all’offerta mobile denominata Very 4,99 200 Giga. Come suggerisce anche il nome, questa offerta arriva ad includere ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati ad un costo per il rinnovo mensile estremamente basso.

Very Mobile, per gli ex clienti WindTre arriva la super promo Very 4,99 200 Giga

Per gli ex clienti WindTre sarà possibile passare a Very Mobile attivando un’offerta mobile davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super offerta denominata Very 4,99 200 Giga. Quest’ultima arriva ad includere fino a 200 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G. Tuttavia, l’operatore ha reso disponibile una ulteriore promo che permette di navigare con questa offerta a costo zero anche con connettività 5G.

Sarà supportata la navigazione con il 5G Full Speed quindi alla massima velocità messa a disposizione dall’operatore, ovvero fino a 2000 Mbps in download e fino a 200 Mbps in upload. Oltre a questo, con il bundle dell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.

La cosa più importante è sicuramente il prezzo. Come suggerisce il nome, con questa offerta gli utenti potranno pagare un costo molto contenuto pari a soli 4,99 euro al mese. L’operatore virtuale Very Mobile sta proponendo l’attivazione dell’offerta agli ex clienti WindTre con una campagna SMS. Ecco qui di seguito uno dei messaggi inviati dall’operatore.

“Un’offerta bollente per te: 200 Giga in 5G full speed, minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese PER SEMPRE, se passi a Very entro il 17/8. E un mese è omaggio! Attivazione e SIM sono Gratis. Per info e condizioni e per approfittarne utilizza il codice coupon […] su […] o nei negozi Very”.