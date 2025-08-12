Nuova Xpeng P7: debutto record con oltre 10.000 ordini in 6 minuti

Xpeng ha presentato ufficialmente in registrando un risultato impressionante. Parliamo infatti di oltre 10.000 ordini in 6 minuti e 37 secondi dall’apertura dei preordini. Per bloccare la vettura bastano 99 yuan (circa 12€) e chi confermerà subito l’acquisto riceverà uno sconto di 3.000yuan, pari a circa 360€, sul prezzo finale. L’azienda non ha ancora comunicato il listino ufficiale. È stato però indicato un posizionamento attorno ai 300.000yuan (circa 35.800€). Il lancio commerciale è previsto entro fine mese. Il modello, pensato come veicolo globale, potrebbe arrivare anche in Europa, Italia inclusa.

Nuova Xpeng P7: interni tecnologici, motorizzazioni e autonomia

La nuova P7 si inserisce in un settore altamente competitivo. La vettura infatti intende sfidare rivali come la Xiaomi SU7 e la Tesla Model 3. Dal punto di vista estetico misura 5,017m di lunghezza, 1,97m di larghezza e 1,427m di altezza. Grande attenzione è stata data all’aerodinamica, con un Cx di soli 0,201 e uno spoiler posteriore attivo. La gamma colori comprende sei tinte. Nello specifico sono: argento, giallo, verde, viola, grigio e blu.

L’ interno adotta uno stile minimalista, con un cruscotto digitale stretto e allungato dietro il volante a tre razze, un ampio display centrale da 15,6” capace di muoversi su tre assi, un Head-Up Display AR da 87” e un display posteriore da 8” per l’intrattenimento. Non mancano aggiornamenti OTA e ricarica wireless per smartphone.

La Xpeng P7 è disponibile in versione RWD, con motore posteriore da 270kW, e AWD, con doppio motore per una potenza complessiva di 437kW. Le batterie sono da 74,9kWh o 92,2kWh, con autonomie dichiarate di 702km (RWD-base). Si parla invece di 820km (RWD Long Range) e 750km (AWD), secondo il ciclo CLTC. Grazie all’architettura a 800V, supporta la ricarica ultra-rapida a 5C, con picchi fino a 486kW. Bastano infatti 10minuti per recuperare 512km di autonomia, mentre la carica dal 10% all’80% si completa in soli 11,3 minuti di tempo.