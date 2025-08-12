Genesis GV70: arriva il restyling completo per l’Europa

Genesis ha presentato recentemente l’ultimo stadio evolutivo del suo SUV elettrico GV70, ovvero una nuova versione aggiornata che offre ai clienti delle tecnologie decisamente riviste con una valutazione di serie ricca e racchiusa in un designer elegante.

I cambiamenti

Per quanto riguarda la parte frontale, quest’ultima si caratterizza per la presenza di una griglia Crest aggiornata con il nuovo motivo G Matrix e il logo Genesis integrato, a ciò si abbinano due possibili tagli di cerchi da 19 o 20 pollici con rifinitura diamante.

Anche i fari sono stati cambiati e adesso integrano il design a due linee tipico della casa automobilistica, il tutto fregiato dalla tecnologia micro lens array, i quali offrono una migliore resa luminosa e garantiscono un aspetto elegante e compatto, posteriormente invece gli indicatori di direzione sono stati posizionati all’interno del gruppo ottico posteriore.

Anche il terzo stop superiore è stato rivisto e nella parte inferiore del faretto è stato applicato un modulo con videocamera integrata che assicura immagini nitide allo specchietto retrovisore digitale.

Per quanto riguarda gli interni invece abbiamo un display OLED da 27 pollici che unisce in un unico elemento. Il quadro strumenti è lo schermo dell’intrattenimento formando un display panoramico senza soluzione di continuità, questa soluzione permette un aumento del 30% dell’area dello schermo rispetto al modello precedente, tra l’altro sono garantiti gli aggiornamenti OTA.

Per quanto riguarda invece la motorizzazione, avremo a bordo una nuova piattaforma che garantisce una regolazione del motore di precisione per permettere di avere la sensazione di un cambio marcia, a bordo è presente anche un nuovo sistema di frenata rigenerativa, Smart Regenerative Breaking 2.0, una nuova batteria d’84 kWh che consente un’autonomia di 479 km e grazie ad un architettura a 800 V uniti ad un sistema di riscaldamento, in soli 19 minuti è possibile passare dal 10 all’80% di autonomia, anche in inverno e nei climi freddi.