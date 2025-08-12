Dazi Trump: la prima vittima è Toyota con ricavi in calo importante

Purtroppo per tutti quanti i dazi voluti fortemente dal presidente americano Donald Trump sono ormai diventati Realtà, il governo americano infatti sta piano piano applicando le tariffe aumentate a tutti i mercati e in questo caso a risentirne è stata una delle maggiori società automobilistiche del mondo, parliamo di Toyota, la nota società infatti sta iniziando ad accusare gli effetti negativi dell’tariffe aumentate che stanno aggravando in maniera importante sulle finanze della società.

Valori a ribasso e stime inferiori

Il trimestre che va da aprile a giugno 2025 per la società è stato decisamente drammatico dal momento che ha assegnato un utile netto in calo del 39,6% ad un valore di 841 miliardi di yen che al cambio sono circa 4,88 miliardi di euro, ma non è tutto dal momento che secondo le stime, i dazi graveranno per tutto l’esercizio fiscale per un totale addirittura di 8,22 miliardi di euro, dato peggiorato anche dall’aumento del costo delle materie prime.

Si tratta dunque di un duro colpo per la nota società automobilistica giapponese che secondo gli esperti sarà quella maggiormente colpita da questo pesante cambiamento in termini economici mondiali, la società infatti è stata anche costretta a cambiare le proprie previsioni per l’anno fiscale, rivedendo il tutto a ribasso, nonostante l’aumento delle vendite, l’azienda ovviamente si trova all’interno di una situazione abbastanza complessa da gestire dal momento che mantenere inalterato il margine di profitto e dunque far ricadere sul consumatore finale l’aumento del prezzo potrebbe avere un effetto controproducente andando a diminuire le vendite in modo importante, portando di conseguenza al medesimo risultato, una perdita economica decisamente importante.

Di conseguenza la società deve capire bene quali strategie attuare nel momento che le vendite sono l’unico dato positivo dell’ultimo trimestre con un totale di 5,5 milioni di auto vendute pari ad un incremento del 7,4% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.