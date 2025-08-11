WhatsApp introduce le foto in movimento in chat e canali: cosa sono

WhatsApp sta arricchendo la propria offerta multimediale con una funzione che promette di rendere le conversazioni più vive: le foto in movimento. Dopo un periodo di sviluppo interno, la novità ha iniziato a comparire per alcuni utenti che utilizzano la versione beta dell’app per Android, identificata dal numero 2.25.22.29. Sarà questo dunque un nuovo modo per portare la piattaforma di messaggistica ad essere sempre più predominante.

Come funziona e cosa cambia con la foto in movimento su WhatsApp

Chi ha già ricevuto l’aggiornamento visualizza un avviso nelle chat che segnala l’arrivo della funzione. A quel punto, selezionando una foto in movimento dalla galleria, è possibile inviarla in due modi: mantenendo il movimento e l’audio originale, oppure trasformandola in un’immagine statica tramite l’editor integrato. Questo approccio offre maggiore libertà a seconda del contesto in cui si vuole condividere il contenuto.

Le foto inviate in modalità dinamica si distinguono facilmente grazie a una piccola icona di movimento posizionata nell’angolo in alto a sinistra della miniatura. In questo modo, scorrere tra i file multimediali diventa più intuitivo e ordinato, permettendo di riconoscere subito i contenuti animati.

Distribuzione graduale e lancio

Al momento, l’opzione è disponibile soltanto per un numero limitato di utenti iscritti al programma beta. La distribuzione graduale serve a raccogliere feedback e individuare eventuali problemi tecnici, così da garantire un rilascio stabile al grande pubblico. Non esiste ancora una data ufficiale per l’arrivo nella versione definitiva, ma è plausibile che il rollout completo avvenga nelle prossime settimane.

Questa novità si inserisce in una serie di aggiornamenti che puntano a potenziare la fotocamera in-app, come la modalità notturna introdotta a fine luglio. Con le foto in movimento, WhatsApp avvicina l’esperienza di condivisione a quella di un breve video, mantenendo però la praticità e la leggerezza di un’immagine. Un passo in più verso una comunicazione più espressiva e coinvolgente, capace di rendere ogni ricordo condiviso più autentico.