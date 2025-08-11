iPhone 17, Apple potrebbe aumentare i prezzi

Si torna a parlare ancora una volta della prossima serie di smartphone di punta del colosso americano Apple. Ci stiamo riferendo alla prossima serie iPhone 17. Mancano ormai poche settimane al debutto ufficiale, dato che l’azienda annuncia solitamente i nuovi modelli durante un evento che si tiene a settembre. In queste ultime ore, sono emersi nuovi dettagli riguardanti il prezzo di vendita. Secondo quanto è emerso, Apple potrebbe alzare i prezzi quest’anno.

iPhone 17, il colosso Apple potrebbe alzare i prezzi di vendita della nuova serie

A quanto pare il colosso americano Apple potrebbe aumentare i prezzi della sua nuova serie di smartphone iPhone 17. Questo è quello che è emerso in queste ore. A rivelare questi dettagli sarebbe stato il noto analista del settore Jeff Pu di GF Securities.

Secondo quanto rivelato da quest’ultimo, infatti, il colosso americano sarebbe pronto ad alzare i prezzi della nuova line up per il mercato statunitense. Una scelta che potrebbe tuttavia non essere rilegata al solo mercato statunitense, anzi. È molto probabile che i prezzi aumenteranno anche per altri mercati, tra cui quasi certamente il mercato italiano. Secondo l’analista in questione, si tratterà di aumenti piuttosto consistenti.

Si parla infatti di un aumento compreso tra i 50 e 100 dollari. Sarà necessario capire come il colosso Apple andrà a giustificare questo notevole aumento dei prezzi. C’è da dire, comunque , che al giorno d’oggi tutte le aziende del settore hanno aumentato i prezzi dei propri dispositivi rispetto a quanto fatto in passato. Staremo a vedere. Ricordiamo comunque che quest’anno l’azienda cercherà di stupire con un nuovo modello inedito.

Ci stiamo riferendo al prossimo iPhone 17 Air. Quest’ultimo andrà a sfidare la sua controparte Samsung Galaxy S25 Edge. Anche il nuovo modello di casa Apple sarà infatti caratterizzato dalla presenza di un corpo estremamente compatto e soprattutto sottile e questo ridurrà notevolmente il peso dello smartphone.