Truffa clamorosa a fine luglio: dati e soldi rubati in questo modo

Le truffe sono riuscite negli ultimi anni a diventare sempre più incisive e credibili, aspetto per il quale bisogna stare molto attenti. Nelle ultime ore è stata segnalata una truffa come se ne sono già viste, ma questa volta ancora più credibile per come è stata scritta e per il nome che è stato utilizzato.

Ancora una truffa, ancora tanti utenti colpiti e danneggiati: ecco il messaggio

È chiaramente visibile all’interno del messaggio qui in basso il nome di GLS. È così che i truffatori vogliono cercare di fare breccia nelle difese degli utenti facendogli credere di avere un pacco in sospeso. Ovviamente è tutto finto: state molto attenti e non fidatevi. Ecco il testo completo:

“GLS

Hai (1) pacco in attesa di consegna. Usa il tuo codice per tracciarlo e riceverlo.

Il tuo codice di tracciamento:

613091237 Continua ➢

Programma la tua consegna e iscriviti alle nostre notifiche del calendario per non perderla più.

Programma Consegna

Grazie per la tua pronta attenzione a questa questione. Attendiamo la tua conferma.”

C’è un aspetto da chiarire fondamentale, ovvero che il corriere menzionato all’interno di questa truffa non c’entra praticamente nulla con tutto quello che sta accadendo. Il buon nome di GLS infatti va tutelato in quanto tale, siccome il messaggio non proviene dai suoi uffici. Semplicemente i truffatori, per acquisire più credibilità, hanno deciso di utilizzare brand e nome della celebre azienda che spedisce in tutto il mondo.

I malviventi hanno cercato di fare leva sulla diffusione del famosissimo servizio, il quale almeno una volta nella vita ha riguardato tutti gli utenti che hanno acquistato qualcosa online. Bisogna fare quindi tanto attenzione per evitare che possa accadere qualcosa di difficilmente riparabile. In queste ore tantissimi utenti hanno deciso di diffondere la notizia, facendo arrivare la voce anche a tutti gli altri che ancora devono ricevere il testo.