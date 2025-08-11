WhatsApp: arriva un nuova opzione multimediale

Come vi consueto WhatsApp sta continuando la propria campagna di aggiornamenti, introducendo nuove interessanti novità che prima vengono testate all’interno del canale beta per poi essere introdotte a livello globale in caso di gradimento elevato restituito dai feedback della community beta, si tratta di una politica molto conservata all’interno dell’azienda, dal momento che spesso la società prima prova le nuove possibilità e poi decide di rilasciarle gradualmente per tutti.

Oggi vi parliamo proprio di una nuova funzionalità arrivata in beta per tutti i possessori di WhatsApp su Android, stiamo parlando della possibilità di inviare piccole foto dinamiche multimediali con tanto di audio all’interno della propria chat, nello specifico stiamo parlando delle classiche foto che ad esempio su iPhone in galleria vengono visualizzate con la dicitura live e che mostrano pochi secondi sia prima che dopo lo scatto come una breve registrazione video.

Funzionalità in arrivo

La funzionalità in questione è disponibile per alcuni utenti in beta e ad annunciarlo è proprio WhatsApp stessa al momento dell’aggiornamento, una volta installata l’ultima versione infatti, non appena aprite la chat vi verrà notificata questa nuova possibilità in modo da poter iniziare ad utilizzarla fin da subito, una volta attivata WhatsApp scatterà questa tipologia di foto, ma potrete anche inviarla direttamente dalla galleria selezionando tra l’altro tra l’invio del contenuto multimediale dinamico e l’invio della foto in modalità statica, premendo un apposito pulsante per aprire l’editor di immagini.

Si tratta dunque di un aggiornamento beta non disponibile per tutti quanti, ma che ovviamente dovrà passare al vaglio dei feedback della community per poi nel caso essere rilasciato globalmente per tutti, ovviamente si tratta di un’opzione in più che contribuirà a rendere la chat più smart e ricca di contenuti multimediali rapidi e immediati, se volete provarla dovete scrivervi al canale di beta testing per poi effettuare il download dell’applicazione aggiornata disponibile attualmente solo sulla versione Android.