TIM: 4 offerte fino a 300GB per agosto 2025, Vodafone perde miseramente

Con le nuove e grandi offerte che TIM ha lanciato anche ad agosto, non c'è gioco per la concorrenza in Italia.

scritto da Felice Galluccio
TIM ha aggiornato il proprio portafoglio di offerte mobili con una serie di soluzioni aggressive, pensate per attirare nuovi clienti da altri operatori e conquistare anche il pubblico più giovane. Le nuove tariffe Power e Young puntano tutto su grandi quantità di giga in 5G, minuti senza limiti e un prezzo mensile competitivo.

Power Supreme e Power Iron: due promozioni per chi arriva da Iliad e virtuali

Per gli utenti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali, TIM propone due offerte molto interessanti:

  • TIM Power Supreme: 250 giga in 5G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS a 7,99 € al mese;

  • TIM Power Iron: 200 giga in 5G, chiamate senza limiti e 200 SMS, a 6,99 € al mese.

Entrambe si presentano come soluzioni solide, pensate per chi desidera molti dati e una buona copertura, sfruttando la rete 5G di TIM.

Power Special: più giga per chi cambia gestore

La proposta diventa ancora più interessante con TIM Power Special New, che a 9,99 € al mese offre 300 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a chi effettua la portabilità da Iliad o MVNO. Una variante, chiamata Power Special Pro, è invece dedicata a chi arriva da WindTre o Very Mobile, con 100 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, sempre a 9,99 € mensili.

In entrambi i casi, l’accesso al 5G è incluso nel prezzo, rendendo queste opzioni competitive per chi cerca alte prestazioni a un costo fisso.

Tim Young: un’offerta su misura per gli under 30

Chi ha meno di 30 anni può attivare TIM Young, l’offerta pensata per il pubblico più dinamico. Per 9,99 € al mese, vengono garantiti 200 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. Nessun requisito di portabilità: basta rispettare il limite anagrafico.

Con queste proposte, TIM mira a consolidare la propria posizione nel mercato mobile, offrendo tariffe personalizzate in base al target e all’operatore di provenienza, con un occhio attento al traffico dati in 5G.

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!