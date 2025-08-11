TIM: 4 offerte fino a 300GB per agosto 2025, Vodafone perde miseramente

TIM ha aggiornato il proprio portafoglio di offerte mobili con una serie di soluzioni aggressive, pensate per attirare nuovi clienti da altri operatori e conquistare anche il pubblico più giovane. Le nuove tariffe Power e Young puntano tutto su grandi quantità di giga in 5G, minuti senza limiti e un prezzo mensile competitivo.

Power Supreme e Power Iron: due promozioni per chi arriva da Iliad e virtuali

Per gli utenti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali, TIM propone due offerte molto interessanti:

TIM Power Supreme : 250 giga in 5G , minuti illimitati verso tutti e 200 SMS a 7,99 € al mese ;

TIM Power Iron: 200 giga in 5G, chiamate senza limiti e 200 SMS, a 6,99 € al mese.

Entrambe si presentano come soluzioni solide, pensate per chi desidera molti dati e una buona copertura, sfruttando la rete 5G di TIM.

Power Special: più giga per chi cambia gestore

La proposta diventa ancora più interessante con TIM Power Special New, che a 9,99 € al mese offre 300 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a chi effettua la portabilità da Iliad o MVNO. Una variante, chiamata Power Special Pro, è invece dedicata a chi arriva da WindTre o Very Mobile, con 100 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, sempre a 9,99 € mensili.

In entrambi i casi, l’accesso al 5G è incluso nel prezzo, rendendo queste opzioni competitive per chi cerca alte prestazioni a un costo fisso.

Tim Young: un’offerta su misura per gli under 30

Chi ha meno di 30 anni può attivare TIM Young, l’offerta pensata per il pubblico più dinamico. Per 9,99 € al mese, vengono garantiti 200 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. Nessun requisito di portabilità: basta rispettare il limite anagrafico.

Con queste proposte, TIM mira a consolidare la propria posizione nel mercato mobile, offrendo tariffe personalizzate in base al target e all’operatore di provenienza, con un occhio attento al traffico dati in 5G.