ho. Mobile ruba utenti a TIM e non solo con 200 giga, 5G e prezzo SHOCK

Nel mercato sempre più affollato delle offerte mobili, ho. Mobile continua a giocare la carta della trasparenza. La nuova promozione a 9,99 € al mese per sempre, pensata per chi porta il proprio numero o attiva una nuova SIM, mette a disposizione un pacchetto completo con 200 giga in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti, il tutto con un’esperienza d’uso semplice e priva di costi nascosti.

Cosa include l’offerta mensile di ho. Mobile e quanto si paga all’inizio

La struttura è chiara fin dal primo pagamento: la SIM è gratis, ma per completare l’attivazione è richiesta una prima ricarica da 10 €. A questa si aggiunge un costo una tantum di 2,99 €, indipendentemente che si scelga la portabilità da un altro gestore o un nuovo numero. In totale, il primo costo effettivo è pari a 12,99 €.

Per chi preferisce l’attivazione digitale, è disponibile l’opzione eSIM, che costa 1,99 € e consente di iniziare a usare l’offerta in pochi minuti, senza attendere la spedizione della SIM fisica.

Attivazione facile anche in edicola e tabaccheria

Le modalità di attivazione sono tre, grazie alla versatilità del provider ho. Mobile. Ce n’è davvero per tutti i gusti, per i più pigri e per quelli che vogliono vederci sempre chiaro. Ecco la soluzioni si attivazione:

Pagamento online con ricezione della SIM a casa e attivazione successiva via app, edicola o tabaccheria;

Ritiro e attivazione diretta in edicola , con pagamento in contanti o con carta;

Attivazione immediata tramite eSIM, dopo pagamento online, senza attese.

Questa flessibilità consente di scegliere la modalità più comoda in base alle proprie esigenze, con la possibilità di usare SPID per velocizzare il processo.

Inclusa nell’offerta anche l’assistenza tramite WhatsApp, utile per ricevere supporto diretto senza passaggi complessi. Si tratta di tutte opportunità che altri gestori non mettono a disposizione ed è per questo che gli utenti sono sempre più pronti a valutare questa offerta.