ho. Mobile vs Very Mobile: battaglia tra virtuali sul terreno dei 200 giga

ho. Mobile offre flessibilità e rete solida a 9,99€ al mese, esattamente come Very Mobile che però costa ancora meno

scritto da Felice Galluccio
ho Mobile vs Very Mobile

ho. Mobile, operatore virtuale su rete Vodafone, propone un’offerta ben strutturata per chi cerca affidabilità e abbondanza di giga. La promo prevede 200 giga in 5G, minuti e SMS illimitati e un costo fisso di 9,99€ al mese per sempre. L’attivazione varia in base alla provenienza dell’utente, ma parte da 2,99€ una tantum, con SIM gratis e prima ricarica obbligatoria da 10€.

Per chi desidera velocità, è disponibile anche l’opzione eSIM, con attivazione a 1,99€ e consegna immediata. L’intera procedura si può completare online, in edicola oppure in tabaccheria. In aggiunta, è compresa l’assistenza tramite WhatsApp, un servizio utile per la gestione della propria linea.

Very Mobile: costo più basso e primo mese gratuito

Dall’altro lato c’è Very Mobile, virtuale che opera su rete WindTre, e che risponde con una proposta altrettanto interessante: 200 giga in 5G, minuti e SMS senza limiti, al prezzo di 6,99€ al mese per sempre. Il primo mese è in omaggio, mentre l’attivazione ha un costo una tantum di 0,99€. Anche in questo caso, è possibile scegliere tra SIM fisica o eSIM, con attivazione anche tramite SPID.

Non ci sono limiti sull’operatore di provenienza: la promo è aperta a chiunque, senza distinzione. La copertura 5G è garantita se si dispone di un dispositivo compatibile e si rientra nell’area coperta dal segnale di Very.

Prezzo o rete: un confronto che si gioca sui dettagli

Il confronto ho. Mobile vs Very Mobile si gioca su pochi ma significativi elementi. Very punta su un prezzo più contenuto, l’attivazione quasi simbolica e il primo mese gratuito. ho. Mobile offre in cambio una rete Vodafone, più stabile in molte aree, e una maggiore varietà nelle modalità di attivazione. Entrambe offrono tanta libertà e zero vincoli, lasciando al cliente la scelta tra risparmio immediato o solidità nel lungo periodo. Sono queste le soluzioni più belle che un utente che ha voglia di cambiare gestore potrebbe trovare sul mercato.

