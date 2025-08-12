ho. Mobile vs Very Mobile: battaglia tra virtuali sul terreno dei 200 giga

ho. Mobile, operatore virtuale su rete Vodafone, propone un’offerta ben strutturata per chi cerca affidabilità e abbondanza di giga. La promo prevede 200 giga in 5G, minuti e SMS illimitati e un costo fisso di 9,99€ al mese per sempre. L’attivazione varia in base alla provenienza dell’utente, ma parte da 2,99€ una tantum, con SIM gratis e prima ricarica obbligatoria da 10€.

Per chi desidera velocità, è disponibile anche l’opzione eSIM, con attivazione a 1,99€ e consegna immediata. L’intera procedura si può completare online, in edicola oppure in tabaccheria. In aggiunta, è compresa l’assistenza tramite WhatsApp, un servizio utile per la gestione della propria linea.

Very Mobile: costo più basso e primo mese gratuito

Dall’altro lato c’è Very Mobile, virtuale che opera su rete WindTre, e che risponde con una proposta altrettanto interessante: 200 giga in 5G, minuti e SMS senza limiti, al prezzo di 6,99€ al mese per sempre. Il primo mese è in omaggio, mentre l’attivazione ha un costo una tantum di 0,99€. Anche in questo caso, è possibile scegliere tra SIM fisica o eSIM, con attivazione anche tramite SPID.

Non ci sono limiti sull’operatore di provenienza: la promo è aperta a chiunque, senza distinzione. La copertura 5G è garantita se si dispone di un dispositivo compatibile e si rientra nell’area coperta dal segnale di Very.

Prezzo o rete: un confronto che si gioca sui dettagli

Il confronto ho. Mobile vs Very Mobile si gioca su pochi ma significativi elementi. Very punta su un prezzo più contenuto, l’attivazione quasi simbolica e il primo mese gratuito. ho. Mobile offre in cambio una rete Vodafone, più stabile in molte aree, e una maggiore varietà nelle modalità di attivazione. Entrambe offrono tanta libertà e zero vincoli, lasciando al cliente la scelta tra risparmio immediato o solidità nel lungo periodo. Sono queste le soluzioni più belle che un utente che ha voglia di cambiare gestore potrebbe trovare sul mercato.