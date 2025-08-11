Samsung chiude il supporto software per quattro modelli di fascia media

Samsung è da anni sinonimo di solidità anche sul fronte software, con politiche di aggiornamento tra le più longeve del mondo Android. Infatti, non solo i top di gamma, ma anche molti modelli di fascia media hanno beneficiato di patch di sicurezza e nuove versioni del sistema operativo per diversi anni. Però, come ogni ciclo tecnologico, anche il supporto ufficiale ha un termine, e per quattro smartphone lanciati nel 2021 è arrivato il momento della fine del percorso.

Con l’ultimo aggiornamento della lista ufficiale dei dispositivi supportati, Samsung ha sancito lo stop agli update per Galaxy A22, M32, M42 5G e l’ F22. Si tratta di modelli che, al momento del lancio, ricevevano aggiornamenti mensili, poi passati a cadenza trimestrale e infine semestrale, fino alla cessazione completa. Tale decisione era prevedibile, visto che l’ azienda sudcoreana, in genere, stabilisce un ciclo di vita medio di circa quattro anni per i suoi dispositivi. In modo particolare per quello di fascia media.

Samsung e il futuro per gli utenti dei modelli fuori supporto

Per chi possiede ancora uno di questi smartphone, la fine del supporto non comporta un blocco immediato dell’uso. Ciò significa che i telefoni continueranno a funzionare normalmente come sempre. Solo che non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza, di conseguenza potrebbe crescere, pian piano, il di esposizione a vulnerabilità e minacce informatiche.

Gli utenti più esperti potrebbero optare per il modding, installando ROM personalizzate per prolungare la vita utile del dispositivo e ricevere aggiornamenti non ufficiali. Chi invece preferisce restare su software certificato dovrà valutare il passaggio a un modello più recente. Solo così sarà possibile continuare a beneficiare di nuove funzionalità, prestazioni migliorate e soprattutto di un nuovo ciclo di aggiornamenti.

La mossa di Samsung non è unica, ma rientra in una strategia comune nel settore. Ovvero quella di concentrare tutte le risorse e lo sviluppo sui dispositivi più moderni e richiesti dal mercato. Ciò consente all’azienda di garantire standard qualitativi sempre elevati sui modelli in commercio, senza disperdere energie su hardware ormai datati. In conclusione, la fine del supporto per Galaxy A22, M32, M42 5G e F22 rappresenta la chiusura naturale di un capitolo, ma anche un’occasione per molte persone di valutare il futuro della propria esperienza mobile in modo diverso.