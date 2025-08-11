Wi-Fi 8: le novità riguarderanno la qualità della connessione

L’evoluzione delle tecnologie Wi-Fi ha seguito una logica piuttosto lineare. Ogni nuova versione prometteva connessioni più rapide, maggiore ampiezza di banda e potenza di trasmissione sempre superiore. Con l’arrivo del Wi-Fi 8, previsto entro il 2028, il settore sembra voler cambiare rotta. Ciò orientandosi verso un approccio in cui la priorità non è più solo la velocità massima. Ma la capacità di garantire stabilità, continuità e affidabilità della rete. Il tutto in qualsiasi condizione ci si trovi. Si tratta di un cambiamento di prospettiva che riflette il modo in cui la vita digitale è diventata sempre più complessa e interconnessa.

Le nuove priorità del Wi-Fi 8

A dare un primo assaggio di tale rivoluzione è stata Qualcomm. Quest’ultima ha svelato alcuni dettagli tecnici e filosofici alla base del nuovo standard, identificato formalmente come 802.11bn. L’idea non è spingere ulteriormente il limite dei megabit al secondo, ma realizzare una rete capace di sostenere le esigenze reali. Il Wi-Fi 8 nasce per affrontare le sfide moderne, in cui le connessioni sono chiamate a rispondere a richieste sempre più elaborate. L’obiettivo è passare da un sistema in cui ogni router opera come unità indipendente a una rete in cui tutti i nodi cooperano per gestire al meglio il traffico. E allo stesso tempo, ridurre le interferenze e garantire passaggi senza interruzioni da un access point all’altro.

Oltre alla gestione ottimizzata dei nodi, il Wi-Fi 8 promette di migliorare l’esperienza nelle aree in cui il segnale è tradizionalmente debole. Con tali premesse, il Wi-Fi 8 si presenta come un nuovo paradigma di connettività. Una rete “sempre presente”, capace di sostenere la densità di dispositivi e servizi richiesti con la stessa affidabilità di una connessione cablata.

Invece di potenziare semplicemente la trasmissione, verranno introdotte strategie di ottimizzazione per mantenere una qualità costante in ogni punto della rete. Allo stesso tempo, verrà data particolare attenzione alla coesistenza con altre tecnologie wireless, come Bluetooth e Ultra Wideband.