Il Galaxy S26 Ultra avrà caratteristiche simili al Z Fold7

Nel settore degli smartphone, l’attenzione degli appassionati e degli esperti è tutta proiettata verso il futuro. Soprattutto quando si parla di Samsung. Anche con l’arrivo ormai imminente del Galaxy Z Fold7 è il prossimo top di gamma della linea Galaxy S ad attirare l’attenzione. Ovvero il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra. Di recente, diversi indizi e anticipazioni hanno iniziato a delineare le possibili caratteristiche di tale dispositivo. Una delle notizie più rilevanti riguarda la diffusione online di un concept che ritrae l’ipotetico design del Galaxy S26 Ultra. Tale concept, condiviso dal noto leaker @UniverseIce, mostra un’immagine ispirata ai modelli più sottili mai realizzati da Samsung. In particolare Galaxy Z Fold7 e Galaxy S25 Edge.

Samsung: cosa sappiamo sul prossimo Galaxy S26 Ultra?

Secondo quanto riportato, l’azienda sudcoreana starebbe lavorando a uno chassis ancora più sottile rispetto a quello del modello S25 Ultra. Ciò senza però compromettere le prestazioni del comparto fotografico. Una possibile soluzione emersa da tali prime indiscrezioni consisterebbe nell’introduzione di una piastra leggermente sporgente, di circa 3 mm, in corrispondenza dei sensori posteriori. Tale struttura, anche se ancora non confermata da fonti ufficiali o progetti CAD, permetterebbe di ospitare fotocamere di qualità elevata anche in un corpo sottile.

Riguardo le specifiche tecniche, si parla di uno schermo leggermente più grande e una ricarica più rapida con supporto oltre i 45 W. Inoltre, per il citato comparto fotografico il sensore ISOCELL HP2 sarà ancora presente. Ma verrà affiancato da ottiche con aperture maggiori.

Ovviamente, è importante ricordare che si tratta solo di indiscrezioni e non informazioni ufficiali. Dunque, è necessario attendere un commento diretto da parte di Samsung per ottenere conferme sul nuovo assetto. In ogni caso, tali prime informazioni delineano una chiara strategia. Sembra che Samsung intenda rendere i nuovi smartphone sempre più sottili, performanti e innovativi. Non resta che attendere e scoprire quali saranno i prossimi sviluppi.