OnePlus: trapelate possibili specifiche di Pad Mini e 15R

Oggi torniamo a parlarvi di indiscrezioni in merito alle specifiche tecniche di device in arrivo in questo caso dal mercato cinese, la società coinvolta nel dettaglio è OnePlus, con i suoi Pad Mini e 15R, rispettivamente, i due nuovi modelli di tablet e smartphone previsti in uscita per i prossimi mesi, vediamo insieme che cosa è emerso sul web.

Specifiche top

Partiamo innanzitutto dal tablet che secondo quanto dichiarato dal classico informatore Digital Chat station su Weibo, dovrebbe offrire un profilo decisamente molto compatto con delle prestazioni però molto soddisfacenti, non a caso il chip montato a bordo dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Elite 2, modello successivo dell’attuale top di gamma, rendendo di fatto questo tablet, una valida alternativa ad altri modelli top di gamma che però offrono un ingombro più importante.

Per quanto riguarda invece il display dovremmo godere di un pannello da 13,2 pollici di diagonale con una risoluzione 3,4 K e una frequenza di aggiornamento pari a 144 Hz, per il resto avremo una batteria in grado di supportare una ricarica rapida da 80 W con una capacità addirittura di 12140mAh.

Per quanto riguarda invece il dispositivo 15R, che rappresenta sostanzialmente la versione dedicata al mercato internazionale del Ace 6, il chip dovrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 8 Elite alimentato da una batteria decisamente importante, si parla infatti addirittura di una capacità di 7000 mAh, il tutto accompagnato da un display OLED con risoluzione 1,5 K e una frequenza di aggiornamento addirittura di 165 Hz, non sappiamo però la diagonale del pannello, né se quest’ultimo includerà il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali.

In ultimo sappiamo però che il nuovo dispositivo dovrebbe godere della certificazione IP68/69 e avere un modulo fotocamera composto da un sensore principale, un teleobiettivo e un periscopio.

In definitiva, entrambi i dispositivi rappresentano delle soluzioni assolutamente valide che possono essere tranquillamente paragonate a modelli top di gamma, seppur magari non dotati di ogni singola caratteristica della categoria, per quanto riguarda il prezzo dovremmo attendere ancora un po’.