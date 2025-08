HONOR Magic 8: arrivano le prime indiscrezioni

La nuova generazione di smartphone HONOR sta per fare il suo ingresso sulla scena. A tal proposito, sono emersi diversi leak i quali hanno evidenziato alcune delle caratteristiche dei nuovi modelli Magic 8. Il primo elemento che emerge da tali anticipazioni riguarda il display di uno dei nuovi modelli il Magic 8 Pro. Quest’ultimo potrebbe raggiungere una diagonale di circa 7 pollici. Una misura che non passa inosservata. All’interno del dispositivo troverebbe spazio lo Snapdragon 8 Elite 2, nuovo processore di Qualcomm atteso sul mercato in autunno.

HONOR: le ultime indiscrezioni sul Magic 8

L’attenzione si è poi spostata su un secondo modello. Con una diagonale di circa 6,31 pollici, tale dispositivo, che potrebbe prendere il nome di Magic 8 Mini, dovrebbe affidarsi al chip MediaTek Dimensity 9500. Si tratta di un SoC ancora inedito, il cui debutto è previsto proprio nei prossimi mesi. Diversamente dal fratello maggiore, tale modello compatto potrebbe arrivare sul mercato leggermente in ritardo. Ovvero all’inizio del 2026.

Il numero maggiore di indiscrezioni, però, riguarda il presunto HONOR Magic 8 Ultra. A quanto pare, l’azienda starebbe preparando un dispositivo in grado di competere direttamente con i giganti del settore. La caratteristica più sorprendente? La presenza di due fotocamere posteriori da 200 MP. Si tratta di una configurazione mai vista prima. La combinazione dovrebbe includere un sensore principale e un teleobiettivo. Entrambi pensati per sfruttare al massimo gli algoritmi proprietari di HONOR, con funzionalità avanzate. Come, ad esempio, lo zoom digitale 100x assistito da intelligenza artificiale. Elemento già protagonista in altre recenti implementazioni dell’azienda.

Resta comunque alta la cautela. Le informazioni trapelate provengono da fonti ben note nel panorama dei leak tecnologici, ma non sono ancora supportate da comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda. Ciò significa che è utile procedere con cautela in attesa delle dovute conferme. In ogni caso, se anche solo una parte di tali anticipazioni verrà confermata, la prossima serie HONOR potrebbe davvero ridefinire gli standard del settore.