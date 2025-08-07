Galaxy A17: emerse nuove indiscrezioni sui prezzi

Samsung sta preparando il lancio del Galaxy A17. A tal proposito, stanno emergendo interessanti informazioni che propongono maggiore chiarezza sullo smartphone. Dopo aver scoperto le specifiche tecniche, ora è il turno dei prezzi. Un aspetto cruciale per valutare l’effettivo valore di tale modello economico. A fornire un primo sguardo sulle possibili cifre per il mercato italiano è il sito di e-commerce Epto. Quest’ultimo, infatti, ha pubblicato anticipatamente i listini per le versioni 4G e 5G del telefono. È importante sottolineare che non si tratta di dati ufficiali. Dunque, è necessario mantenere un atteggiamento prudente. La pagina dedicata al Galaxy A17 sul sito in questione appare piuttosto minimalista, priva per il momento di immagini del device. I render circolati in precedenza suggeriscono che il design non si discosterà molto da quello del modello precedente, il Galaxy A16.

Samsung Galaxy A17: ecco cosa sappiamo sui costi

Un altro punto interessante riguarda le colorazioni. Confermando alcune voci precedenti, il Galaxy A17 dovrebbe debuttare sul mercato italiano nei toni del nero, del grigio e del blu. Non si può escludere, però, che Samsung possa decidere di ampliare la palette cromatica con altre varianti. Le quali potrebbero essere destinate a mercati specifici. O, in alternativa, Samsung potrebbe scegliere di renderle disponibili in un secondo momento.

Passando ai dettagli sui prezzi, la variante 4G con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria viene proposta a 289,90 euro. La versione 5G con la stessa dotazione tecnica sale invece a 319,90 euro. Tali dati fanno intuire che potrebbero esistere ulteriori configurazioni, probabilmente con tagli di memoria più contenuti.

Considerando quanto emerso fin qui, il Galaxy A17 si conferma come un dispositivo di fascia economica con caratteristiche in linea con le aspettative. Il tutto con i prezzi trapelati finora che lo rendono un candidato concreto per chi cerca un buon smartphone a un costo contenuto. Resta da vedere quando Samsung ufficializzerà l’assetto del nuovo smartphone e se le informazioni finora emerse corrisponderanno alla realtà.