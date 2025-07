Samsung Galaxy A17 avvistato in alcuni renders

Si torna a parlare di uno dei prossimi smartphone di punta del colosso sudcoreano Samsung. Ci stiamo riferendo questa volta al prossimo Samsung Galaxy A17, prossimo smartphone di fascia media dell’azienda. Quest’ultimo ha ricevuto qualche giorno fa alcune certificazioni di rilievo. Tuttavia, in queste ultime ore lo smartphone è stato addirittura avvistato in rete in alcune immagini renders ufficiose. Questo ci indica che il suo debutto è ormai dietro l’angolo.

Samsung Galaxy A17 avvistato in rete in alcune nuove immagini renders

Nel corso delle ultime ore sono emersi in rete nuovi dettagli di rilievo riguardanti uno dei prossimi smartphone di casa Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy A17. Quest’ultimo, in particolare, è stato avvistato in queste ore in alcune immagini renders ufficiose pubblicate dal noto sito web Android Headlines.

Grazie a queste immagini renders, abbiamo quindi una conferma riguardo al design definitivo dello smartphone. Osservando le immagini in questione, è possibile notare come sul fronte ci sarà un Infinity-U Display. Sembra che ci troveremo di fronte ad un pannello con tecnologia AMOLED e con una diagonale pari a 6.7 pollici. Non ci sono altre informazioni sullo schermo, ma quasi sicuramente ci sarà una elevata frequenza di aggiornamento.

La parte posteriore dello smartphone ospiterà invece tre fotocamere. Secondo quanto è emerso, ci daranno un sensore fotografico principale da 50 MP, un sensore grandangolare da 5 MP e un sensore macro da 2 MP. Gli ultimi rumors rivelano inoltre che il sensore fotografico potrebbe essere dotato della stabilizzazione ottica dell’immagine. Si tratta di una caratteristica pressoché inedita in questa fascia di prezzo. Dalle immagini è poi possibile scorgere due delle possibili colorazioni, ovvero una nera opaca e una silver, apparentemente anch’essa opaca.

I rumors hanno poi rivelato che a bordo ci sarà una batteria con una capienza pari a 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 25W.