Alfa Romeo risorge dalle ceneri: i risultati di luglio sono da incorniciare

Luglio 2025 ha colpito duramente il mercato auto italiano. Le immatricolazioni sono scese e anche una potenza come Stellantis ha perso terreno. C’è però un ma, una società che ha avuto risultati a dir poco inattesi: Alfa Romeo ha chiuso il mese in crescita. Sono 1.962 le vetture immatricolate, quasi il 14% in più rispetto a luglio 2024. La quota di mercato sale all’1,7%, con un incremento di 0,3 punti percentuali. Numeri che raccontano di un risveglio. La tendenza non è isolata: da gennaio a luglio, le immatricolazioni hanno toccato quota 18.847, facendo segnare un poderoso +35% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La quota di mercato per Alfa Romeo si è rafforzata fino all’1,9%, mezzo punto in più rispetto al 2024.

L’alfa Romeo Junior spinge le vendite con grinta elettrica

A guidare questa rinascita c’è l’Alfa Romeo Junior, il nuovo B-SUV che sta conquistando sempre più automobilisti. L’estetica decisa, le motorizzazioni flessibili, comprese le versioni 100% elettriche e la sportiva Veloce da 280 cavalli, stanno facendo la differenza. Per consolidare il momento positivo, Alfa Romeo sta preparando anche il restyling della Tonale, pronto a introdurre novità estetiche e tecniche capaci di accendere nuovamente l’interesse ed intanto le foto spia che girano sul web hanno già stuzzicato l’immaginazione. Il debutto è previsto entro fine anno.

In gamma resistono ancora l’Alfa Romeo Giulia e Stelvio, modelli che non sono stati dimenticati. Lavori in corso sulle nuove generazioni, con la prossima Stelvio attesa con motorizzazioni ibride ed elettriche. Un passo che chiede tempo, ma che promette una svolta concreta. Quale sarà la prossima mossa di Alfa Romeo? I vertici stanno definendo una nuova strategia industriale, che sarà svelata a breve. La direzione presa nei primi sette mesi del 2025 mostra già parte di quella che saranno i piani del futuro che a quanto pare sarà brillante, ma serve costanza e soprattutto serve audacia. I numeri intanto dicono che la strada presa per ora da Alfa Romeo è quella giusta.