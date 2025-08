Spotify Premium, arriva il temuto rincaro

Spotify ha aumentato ufficialmente i prezzi per l’abbonamento Premium per il piano Individual. Il costo per gli utenti, come confermato dalle grafiche aggiornate sul sito ufficiale, passa da 10,90 euro ai nuovi 11,90 euro al mese.

L’indiscrezione era stata lanciata già lo scorso aprile ma solo oggi si è trasformata in realtà. Il servizio ha visto aumentare il proprio prezzo in diversi mercati internazionali e l’Italia è rientrata in questo giro di aumenti.

Sulla decisione presa dall’azienda potrebbero pesare i risultati finanziari relativi al primo semestre. I dati condivisi non hanno soddisfatto le aspettative degli investitori e, attraverso l’aumento dell’abbonamento Premium, il team di Spotify punta a massimizzare i propri guadagni. Infatti, nonostante la crescita limitata di abbonati, l’aumento di prezzo consente di incrementare le entrate puntando sugli abbonati attuali.

Spotify ha aumentato il costo dell’abbonamento Premium Individual, ascoltare la musica senza pubblicità costerà di più

Gli utenti stanno iniziando a ricevere email e comunicazioni riguardo questo rincaro con l’applicazione del nuovo prezzo a partire da settembre. I nuovi iscritti, invece, inizieranno a pagare il prezzo di 11,90 euro a partire da subito.

Nelle email inviate agli utenti, Spotify non indica con precisione le motivazioni che hanno portato a tale scelta ma solo che la volontà dell’azienda è quella di continuare ad investire e innovare per offrire un servizio migliore.

Gli utenti che sceglieranno il piano Premium Individual di Spotify avranno accesso alla riproduzione musicale senza pubblicità e alla possibilità di scaricare le proprie canzoni preferite per ascoltarle offline. Tra gli altri vantaggi spicca anche la possibilità di ascoltare i brani in qualsiasi ordine di riproduzione e poter usufruire di una qualità audio maggiore rispetto alla versione gratuita.

L’azienda ha confermato che gli altri piani disponibili per Spotify non hanno subito alcuna variazione. Il costo dei piani Premium Student, Duo e Family resterà invariato almeno fino ad una prossima comunicazione ufficiale.