Nuovo Camper Torsus Liberra: il vero modo per viaggiare nel totale lusso

Il nome Liberra fa sognare e spaventa allo stesso tempo. Qui si parla di un vero colosso su ruote, un camper costruito per attraversare continenti senza tremare nemmeno davanti ai deserti o alle vette. Nato dalla base del Torsus Praetorian, un veicolo utilizzato anche per operazioni militari e di soccorso, si presenta con un’estetica bruta e selvaggia. La differenza rispetto al modello d’ispirazione? Il comfort assoluto ed il lusso. Il progetto prende forma grazie alla collaborazione con la tedesca Dämmler, che firma gli interni con mano esperta. La trasformazione nel camper sii ha con un tetto rialzato fino a 2,2 metri di altezza interna, spazi ottimizzati al centimetro, finiture curate nei minimi dettagli. Oltre ciò, il modello presenta un salotto mobile elegante e molto ampio. Le dimensioni impressionano di certo: 8,45 metri di lunghezza, passo di 4,25 metri e massa totale di 13.500 kg. Il tutto è poi spinto da un motore turbodiesel MAN a sei cilindri, capace di erogare 290 cavalli e 925 Nm di coppia. Con trazione integrale, telaio MAN TGM 4×4, nessun ostacolo è troppo grande per questo camper.

Lusso fuoristrada: vivere come in un camper che sembra un attico

Dentro al camper Liberra si respira aria da yacht. Subito dopo i sedili del conducente e del passeggero, ecco due poltrone supplementari e una zona pranzo con panche in pelle pregiata. La cucina è un vero gioiello, da chef, con quattro fuochi, un grande forno, un frigorifero di dimensioni familiari, un lavandino ed un piano lavoro spazioso. Le notti si trascorrono invece in due letti singoli trasformabili in un matrimoniale da hotel di lusso.

Anche il bagno sorprende grazie alla doccia e al WC racchiusi in uno spazio completo. Non è solo un camper qualunque, è davvero una casa, anzi è una fortezza, un rifugio pensato per chi non si accontenta. Cosa dire del prezzo? 550 mila euro più IVA. Sì, avete letto bene e questo è solo l’inizio: optional, personalizzazioni e accessori possono far lievitare il costo alle stelle. Torsus offre infinite possibilità di configurazione. Colori, materiali, dettagli: ogni cliente può creare il proprio mondo su misura. L’unico limite è quello del portafogli.