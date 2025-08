TIM Supervaluta: sconti assurdi su iPhone 15 e condizioni vantaggiose per iPhone 16e

TIM ha aggiornato l’iniziativa Supervaluta, parte del programma TIM Rivaluta Smartphone, pensata per chi intende acquistare un nuovo iPhone restituendo un vecchio dispositivo. L’offerta prevede sconti maggiorati per chi sceglie iPhone 15 o 15 Plus, che ora garantiscono un incentivo di 90 euro, in aumento rispetto ai 60 previsti in precedenza.

In parallelo, sono state riviste le condizioni legate al modello iPhone 16e, con requisiti meno rigidi per l’usato da restituire. È ora sufficiente consegnare qualsiasi iPhone a partire dal modello 7, anche se privo di valore commerciale. Per chi sceglie invece uno smartphone Android, è richiesto un valore minimo di 25 euro per accedere alla promozione.

Come funzionano gli sconti legati ai modelli iPhone

Gli altri iPhone seguono condizioni distinte:

– 60 euro di sconto per tutti i modelli della serie 14;

– 120 euro per tutti i modelli della serie 16, con un valore minimo del dispositivo da restituire pari a 45 euro.

Una modifica importante rispetto ai mesi precedenti, in cui la soglia era fissata a 55 euro. Tutti gli sconti Supervaluta si sommano al valore riconosciuto per il proprio smartphone. Ad esempio, restituendo un telefono valutato 50 euro e acquistando un iPhone 16, si ottiene uno sconto complessivo di 170 euro.

Finanziamento TIMFin e requisiti di accesso

Per accedere alla promozione è necessario essere clienti TIM (mobile o fisso) e sottoscrivere un finanziamento TIMFin. Le rate, solitamente distribuite su 30 mesi, non prevedono né anticipo né interessi, a patto di restare con TIM per tutta la durata del contratto. In caso di cambio operatore, il finanziamento diventa oneroso per via degli interessi retroattivi.

Supervaluta è inoltre riservata agli iscritti a TIM Club, servizio dal costo di 15 euro una tantum, che include anche vantaggi extra per tre mesi. Sempre tramite TIM Club si può attivare TIM Next EVOlution, che permette ulteriori sconti sui prodotti Apple, a condizione di restituire il dispositivo a fine contratto.

È importante ricordare che Supervaluta si applica esclusivamente agli smartphone, mentre la versione standard del programma accetta anche tablet, computer, smartwatch e console Nintendo Switch.