TIM rimodula alcune offerte: aumenti dal 4 settembre, ma con bonus inclusi

A partire dal 4 settembre 2025, alcune offerte mobili di TIM subiranno una rimodulazione dei costi mensili, come indicato nei messaggi informativi inviati ai clienti coinvolti. Insieme all’aumento, l’operatore propone anche una delle seguenti opzioni gratuite, attivabili su richiesta. Tra queste ecco 50 giga extra al mese, mantenuti attivi fino a quando l’offerta principale resterà attiva. Per attivare il tutto bisognerà inviare un messaggio gratis al numero 40916 con testo 50GIGA ON.

Da non dimenticare anche la possibilità di attivare il 5G ULTRA, usando la velocità fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload, oltre alla priorità di accesso alla rete mobile. Il messaggio da inviare sarà allo stesso numero ma questa volta con la sigla 5G ON. Il servizio è disponibile solo in aree coperte dal 5G TIM e su dispositivi compatibili.

Ogni utente potrà attivare solo il beneficio indicato nel proprio messaggio personale, creando un nuovo SMS e non rispondendo direttamente alla comunicazione ricevuta.

Possibilità di recedere senza penali entro il 30 settembre

Chi non intende accettare la modifica potrà recedere dal contratto o passare ad altro operatore senza costi di disattivazione, purché la richiesta venga inoltrata entro il 30 settembre 2025. L’aumento sarà effettivo dal primo addebito successivo al 3 settembre.

In alternativa, è possibile aderire a un’offerta dedicata, che mantiene lo stesso prezzo attuale ma aggiunge 2 giga in più al mese. In questo caso, è necessario inviare entro il 30 agosto un SMS gratuito al 40916 con testo CONFERMO ON.

Il recesso può essere richiesto online compilando l’apposito modulo, inviandolo via PEC a telecomitalia@pec.telecomitalia.it, recandosi in un negozio TIM o contattando il 119. È valida anche una comunicazione scritta con tutti i dati necessari.

Attenzione in caso di prodotti a rate o offerte con vincolo: prima di procedere, è necessario contattare l’assistenza o compilare il modulo per il diritto di recesso, per evitare l’addebito di penali. Le rate residue potranno essere saldate in un’unica soluzione oppure proseguire secondo le condizioni iniziali. Nessuna modifica sarà applicata ai piani finanziari gestiti da TIMFin.