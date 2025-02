Con TIM ricevi il nuovo iPhone 16e, ecco come

Il 19 febbraio 2025 Apple ha svelato ufficialmente l’iPhone 16a. Presentandolo come la soluzione più accessibile della serie iPhone16. Il dispositivo integra il chip A18 e il modem Apple C1. Garantendo una connessione 5G oltremodo efficiente. Disponibile nei colori Nero e Bianco e in tre varianti di memoria interna (128GB, 256GB e 512GB), il nuovo arrivato sarà preordinabile dal 21 febbraio e acquistabile dal 28 febbraio 2025.

Dettagli sulle offerte TIM e tutti i vantaggi inclusi

In contemporanea a questo lancio ecco che TIM ha annunciato la possibilità di ottenere questo smartphone con un finanziamento agevolato tramite TIMFin. Una soluzione che permette ai clienti di pagare a rate senza anticipo e con tasso zero. In più, grazie alla promozione TIMRivaluta, chi consegnerà un vecchio smartphone potrà beneficiare di un ulteriore sconto sull’acquisto del nuovo iPhone 16e.

I clienti TIM potranno acquistare l’iPhone 16e con un piano rateale assolutamente vantaggioso. Per essere più precisi, il modello da 128GB sarà disponibile a 24€ al mese per 30 mesi. Quello da 256GB a 29€ mensili e la versione da 512GB a 38€ al mese. Chi aderirà alla promozione TIMRivaluta, consegnando un iPhone14/256GB usato, potrà ottenere lo smartphone a partire da soli 13€ al mese.

Le rate possono essere pagate tramite carta di credito, carta di debito o conto corrente. Però, se la linea viene cessata prima della scadenza del finanziamento, il cliente dovrà versare gli interessi e la rata finale. Nei punti vendita autorizzati viene poi suggerita l’attivazione di un’opzione dati per migliorare la fruizione del nuovo dispositivo.

Dal 10 giugno 2024, TIM offre anche l’opzione TIMClub. Un’ altra soluzione che permette di accedere a vantaggi esclusivi. Come ad esempio alcuni mesi gratuiti su servizi selezionati. Il costo di adesione è di 14,99€ da pagare in un’ unica soluzione. Ma in alcuni canali di vendita è disponibile gratuitamente tramite la promozione Club Promo. Si consiglia di approfittarne!