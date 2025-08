Google Home, risolti problemi luci smart: aggiornamento automatico in distribuzione

Google ha rilasciato un aggiornamento che punta a risolvere uno dei disservizi più segnalati dagli utenti di Google Home negli ultimi giorni: la gestione errata delle lampadine smart tramite comandi vocali. Gli utenti non avranno nessun compito in quanto l’aggiornamento viene installato automaticamente sui dispositivi come è stato ufficializzato da uno dei manager direttamente sul proprio profilo.

Almeno per il momento non si sa quale sia stata la modifica apportata al software, ma a quanto pare l’effetto dovrebbe essere immediato. Secondo quanto riportato, molti utenti che avevano segnalato anomalie riferiscono che ora tutto è tornato a funzionare correttamente.

Comandi confusi, gruppi sbagliati e luci accese a caso: Google Home fa ordine

Il problema si presentava con l’assistente che, di fronte a comandi vocali semplici come “accendi le luci della cucina”, accendeva tutte le luci della casa o lampadine di altri ambienti. In alcuni casi, non succedeva proprio nulla. I malfunzionamenti sembrano legati al riconoscimento dei gruppi di luci, creando confusione nell’esecuzione delle routine domestiche.

Chi riscontra ancora qualche problema può inviare feedback direttamente con la voce, dicendo “invia feedback” dopo aver attivato Assistant con “OK Google” o “Hey Google”. Questo aiuta il team a comprendere meglio eventuali criticità residue.

Un ecosistema da rivedere, soluzioni attese in autunno

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di malcontento crescente intorno all’esperienza d’uso di Google Home e Assistant. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le segnalazioni di un calo generale delle prestazioni: attivazioni errate, lentezza nel riconoscere le hotword, automazioni inaffidabili.

Google ha riconosciuto i problemi e promesso interventi strutturali entro l’autunno, lasciando intendere che sono in corso lavori più ampi sul futuro dell’assistente e del suo ecosistema. Nel frattempo, questo aggiornamento rappresenta un primo passo nella giusta direzione. Ora gli utenti potranno utilizzare appieno i loro dispositivi senza doversi disperare.