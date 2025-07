Honda Prelude 2026: il ritorno di un’icona

Il nome Prelude torna a far sognare gli amanti delle auto sportive. Honda ripropone la storica coupé in una veste inedita, pronta a debuttare nell’autunno 2025 negli Stati Uniti, per poi arrivare anche in Giappone ed Europa. L’obiettivo dell’azienda è quello di offrire un’auto in grado di divertire al volante senza rinunciare al comfort e alla praticità di un sistema ibrido efficiente. Sotto l’elegante carrozzeria a due porte si nasconde molto più di quanto sembri. La nuova Prelude sfrutta elementi tecnici derivati dalla Civic Type R, ma senza puntare su un carattere da pista estrema. La sua anima è quella di una gran turismo moderna, raffinata, ma con il giusto tocco di grinta.

Honda Prelude 2026: ibrida con carattere e interni sorprendenti

Il telaio con sospensioni a doppio asse anteriori e i freni Brembo sono solo alcuni dei richiami al DNA sportivo Honda. Grazie a queste soluzioni, la vettura garantisce maggiore stabilità e precisione in curva, mantenendo al contempo una guida morbida e composta. Gli ingegneri hanno lavorato per rendere l’auto più dinamica della Civic tradizionale, ma senza penalizzare il comfort quotidiano. I primi test in Giappone confermano un equilibrio concreto tra sportività e fluidità, qualità fondamentali per un modello pensato per viaggiare con piacere, anche per lunghi tragitti.

Sotto il cofano, la Prelude adotta il powertrain ibrido a due motori già utilizzato sulla Civic Hybrid. La novità più intrigante è la modalità Honda S+ Shift, che simula l’esperienza di un cambio manuale grazie a suoni del motore e gestione personalizzata della coppia. Con le palette al volante, il guidatore può “giocare” con la trasmissione, assaporando sensazioni sportive senza rinunciare all’efficienza ibrida.

All’interno, l’impostazione 2+2 offre uno spazio sportivo ma funzionale. Il cruscotto si presenta pulito e moderno, mentre il grande portellone posteriore rende la coupé sorprendentemente pratica. La recente apparizione al Goodwood Festival of Speed ha mostrato una vettura equilibrata e affascinante, capace di affrontare il celebre tracciato in salita con classe e sicurezza. Insomma, Honda sembra aver trovato la formula giusta per riportare in vita un modello iconico, unendo sportività, tecnologia e comfort in un’unica proposta.