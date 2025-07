Xiaomi presenta ufficialmente la Mijia Wireless Floor Scrubber 4

Xiaomi continua a espandere il proprio ecosistema di dispositivi smart per la casa. A tal proposito, l’azienda ha presentato in Cina la nuova Mijia Wireless Floor Scrubber 4. Si tratta di una lavapavimenti senza fili pensata per garantire efficienza e praticità nella pulizia quotidiana. Tale nuovo modello si colloca nella fascia medio-alta della gamma Mijia. Affiancandosi alle varianti Pro e Max già note sul mercato. La Mijia Floor Scrubber 4 è dotata di un motore capace di generare una potenza di aspirazione pari a 18.000 Pascal. Affiancato da una spazzola rotante che raggiunge i 450 giri al minuto. Tale combinazione consente al dispositivo di rimuovere con efficacia sia la polvere che i liquidi. Offrendo un ciclo di pulizia completo che unisce aspirazione e lavaggio. Il sistema prevede tre diverse modalità di funzionamento: standard, disinfezione e assorbimento. Inoltre, il sistema di circolazione dell’acqua mantiene pulita la spazzola durante tutto l’utilizzo.

Xiaomi: le caratteristiche della nuova lavapavimenti

Uno degli aspetti innovativi del dispositivo è il sistema ideato per la gestione dei capelli. A tal proposito, Xiaomi ha sviluppato una soluzione a quattro stadi. Quest’ultima comprende pettini flottanti, lame con dentatura ispirata ai denti di squalo, una barra metallica per la raschiatura e una bocca di aspirazione a forma di V. Grazie a tale configurazione, la Floor Scrubber 4 è in grado, secondo i dati del produttore, di gestire fino a 3.000 capelli lunghi senza interruzioni.

La gestione dell’acqua è altrettanto sofisticata, con un sistema a cinque livelli che ottimizza il rilascio del liquido, la raccolta dello sporco e l’asciugatura del pavimento. Il rullo in microfibra ad alta densità, la lama tergipavimento con pressione costante, l’aspirazione potenziata e la striscia in TPE per il passaggio finale lavorano in sinergia per risultati impeccabili. A completare l’esperienza di pulizia ci sono funzioni come l’asciugatura a caldo della spazzola a 80 °C e la micro-pressurizzazione a 100 °C. Opzioni utili per sterilizzare la testa pulente e ridurre i cattivi odori, supportate anche da un’asta deodorante integrata. L’autonomia della batteria da 4.000 mAh raggiunge i 40 minuti. Coprendo superfici fino a 336 m² con una singola ricarica.

Al momento, la Mijia Wireless Floor Scrubber 4 presentata da Xiaomi è disponibile solo in Cina. Il prezzo è di 1.499 yuan, pari a circa 179 euro. Inoltre, è utile sottolineare che non ci sono ancora notizie ufficiali su una possibile commercializzazione in Europa o in Italia.